Seli näeks uue presidendina Tiit Landi

Suurärimees ja Reformierakonna asutajaliige Neinar Seli ütles usutluses Maalehele, et näeks võimaliku järgmise presidendina Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi, kes tema sõnul oleks ka nõus selle ameti vastu võtma.

"Aga üks on veel – Tiit Land! Ta on Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja endine Tallinna Ülikooli rektor. Ta on Rootsis teinud teadustööd," rääkis Seli Maalehele. Endine mitmekordne rektor Jaak Aaviksoo olevat Seli andmeil presidendiks kandideerimisest keeldunud.

Küsimusele, kas Land ka ise teab, et Seli teda presidendiks pakub, vastas Seli: "Kindluse mõttes helistasin talle üle. Ta ütles: "Neinar, ma pole ühelegi ametile suutnud siiani ei öelda." Ta võiks kindlasti olla hea kandidaat!"

Biokeemiku haridusega Land oli aastatel 2011–2020 Tallinna Ülikooli rektor ning on alates 2020. aasta sügisest Tallinna Tehnikaülikooli rektor.

Eesti praegune president Alar Karis, kelle ametiaeg lõppeb sügisel ja kes uuesti ei kandideeri, on molekulaargeneetik ja arengubioloog, ning olnud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektor.

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