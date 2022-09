Donald Trumpile esitati kelmuse tõttu New Yorgis tsiviilhagi

New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi sõnul on Donald Trump oma varade väärtust aastakümneid ülehinnanud.

Jamesi sõnul on Trump Organization tegelenud mitmete kelmuste ja valeväidete esitamisega 2020. aasta ja 2021. aasta finantsraportites.

Peaprokuröri sõnul on Trumpile kuuluva vara väärtuse ülehindamine toimunud soodsamate tehingute sõlmimise eesmärgil, millega kaasnesid nii madalamad intressimäärad kui ka odavam kindlustus.

With the help of Donald Jr., Eric, Ivanka, and other defendants, Trump variously unlawfully inflated and deflated his net worth by billions to obtain and satisfy loans, get insurance benefits, and pay lower taxes.



In short, he lied to gain massive financial benefits for himself.