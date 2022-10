Piimafarmis aitab rohusilo nappust leevendada mais

Põllumeestel on saak enamasti juba salves ning rahule jäädi neis paigus, kus põud ei kimbutanud. Maale tööjõudu leida on üha raskem, pealegi on hakatud häid spetsialiste üle ostma.

Metstaguse Agro lautades on 750 lüpsilehma, kelle ninaesine tuleb valdavalt oma põllult. Ettevõtte juhatuse esimees Teet Kallakmaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi sisendite hinnad on tõusnud, aitab toime tulla kahe aasta taguse ajaga võrrelduna poole kõrgem piima kokkuostuhind.

"Rahavoogudest on ka seda näha. Pigem kui mingid "sabad" jooksevad, siis need on tänaseks päevaks juba kadunud ja piimatootmine iseenesest on täna kasumis," ütles Kallakmaa.

Küll aga teeb Metstaguse Agros meele mõruks rohusilo nappus, sest juba teist suve Järva-Jaani kanti sademetega ei õnnistatud.

"Rohusilo on meil sel aastal vaja minevast kogutud üks kolmandik ja juba pool on sellest söödetud. Päästab meid välja mais, mida me külvasime võib-olla ettenägelikult rohkem kui tavaliselt. Maisisaagid on normaalsed, mais ikkagi põuaga peab vastu," selgitas Kallakmaa.

Seevastu Sargvere põllumajandusühistus ootab iga päev ninaesist 1300 lehma ja noorveist. Juhatuse liige Toomas Uusmaa peab saagiaastat keskmiseks, mis lubab siiski lootusrikkalt talvele vastu minna.

"Piima hind on praktiliselt iga kuu natukene tõusnud, aga sisendid lähevad ka eest ära. Ega seal midagi väga rõõmustavat ei ole, aga nii see olukord on. Ja eks oleme püüdnud rohkem oma söödaga hakkama saada, et lisasöötasid vähem osta," rääkis Uusmaa.

Sargvere põllumajandusühistus on aga palju muret tööjõuga, eriti raske on leida lüpsjaid.

Kui ikka ukrainlasi ei oleks, siis praktiliselt tundub, et võib laudad kinni panna. Ja ei leia ju veterinaare, zootehnikuid – kõigist on puudus. Ilmselt Eestis käib üks üleostmine – kes rohkem maksab, võib-olla sinna minnakse. See on tõsine probleem," selgitas Uusmaa.