Eesti lehmade piimatoodang on 22 aastat järjest tõusnud

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli andmetel oli Eestis lehmade 2022. aasta keskmine piimatoodang 10 628 kilogrammi, mis on võrreldes 2021. aastaga 144 kilogrammi võrra suurem. Selline tulemus tuli mitmel põhjusel.

"Kindlasti piimatootjate hea töö, aga ma arvan, et Eestis on söötmise ja aretuse tase väga kõrge ja tegelikult on Eestis väga palju investeeritud farmidesse, et seda piimatoodangut saavutada, nad on väga efektiivsed. Selles mõttes on hea meel, et esimest korda ületasime me ka Taani tootjate piimatoodanguid ja ma julgen arvata, et ilmselt me oleme eelmise aasta tulemuse põhjal Euroopa kõige kõrgema piimatoodanguga riik," kommenteeris põllumajandusloomade jõudluskontrolli juhataja Kaino Ilves.

Laboratoorsete analüüside põhjal on Eesti farmides toodetud piim kvaliteetne.

"Piima kvaliteet on meil väga hea. Kui ma tõin välja Taani piimatoodangu, siis piima kvaliteedi mõttes oleme Taaniga täiesti võrreldavad. Meie mõõdame siin somaatiliste rakkude arvu, mis näitab karja tervist ja karja heaolu laiemalt. See on hea, sest meil on väga palju investeeritud farmidesse, lüpsitehnikasse, üldine hügieen on farmides hea ja lehmadel on hea olla," selgitas Ilves.

Maakondade arvestuses olid suurima piimakogusega lehmad Põlva- ja Järvamaa farmides. Näiteks Põlvamaal saadi lehma kohta 11 317 kilogrammi toorpiima.

"Suur osa on sellest aastatepikkusel teadmistepõhisel tööl. Ja eelmine aasta oli hea aasta, sest oli hea taimekasvatuse aasta ja ega loomakasvatus üksi neid rekordeid ära ei tee, vaid taimekasvatus ka peab hea töö ära tegema. Põllult peab tulema hea silo, põllult peavad tulema väga korraliku kvaliteediga teraviljad, siis lüpsab loom palju," rääkis Peri Põllumajandusliku aktsiaseltsi juhatuse liige Indrek Nõmm.