Armeenia sai USA vahendusel Aserbaidžaanilt tagasi 17 sõjavangi

Armeenia kaitseministeeriumi sõnul sai riik tagasi 17 sõdurit.

Aserbaidžaani kaitseministeerium ei ole sõjavangide vabastamist kommenteerinud ning pole ka teada kas Armeenia kedagi Aserbaidžaanile vastu andis.

(1/2)Today, the #Azerbaijani side returned 17 Armenian prisoners of war to the #Armenian side with the mediation of the #USA

1. Mkrtchyan Shahen

2. Jilavyan Karen

3. Karapetyan Erik

4. Karapetyan Sasun

5. Hoveyan Mesrop

6. Mkhitaryan Vrezh

7. Karapetyan Davit

8. Gevorgyan Rafayel