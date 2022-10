Parempoolsed said end erakonnana registreeritud

Parempoolsetesse kuulub praeguseks 538 liiget, teatas erakond.

Kuigi erakond asutati juba augusti keskel, jäi selle registreerimine dokumentides esinenud puuduste tõttu venima, ent on nüüdseks saanud lahendus.

Parempoolsete juhatuse liige Tõnis Kons selgitas varem, et segaduse erakonna registreerimiseks vajalike dokumentidega põhjustas see, et tegemist ei olnud tavapärase erakonna registreerimisega, vaid toimus mittetulundusühingu (MTÜ) ümbervormistamine erakonnaks.

Ühendus Parempoolsed asutati 15. märtsil 2022 eesmärgiga luua Eestisse uus parempoolne erakond. 18. augustil moodustati erakond Parempoolsed, mille juhatusse valiti 14 inimest.