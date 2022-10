Biden andis armu kanepi omamises süüdimõistetule

USA president Joe Biden teatas neljapäeval, et annab armu tuhandetele inimestele, kes on varem föderaalseaduste alusel süüdi mõistetud kanepi omamises.

Biden kutsus osariikide kubernere järgima föderaalvalitsuse eeskuju. Bideni sõnul on sellised süüdimõistvad kohtuotsused viinud selleni, et inimestelt on ebaõiglaselt võetud ära nii töökoht kui ka kodu, vahendas Financial Times.

"Meie ebaõnnestunud lähenemise tõttu on liiga paljude inimeste elu rikutud. On aeg need vead parandada," teatas Biden.

Bideni teadaanne tuli vaid üks kuu enne vahevalimisi. Bideni sammule avaldasid neljapäeval toetust kongressi vasakpoolsed poliitikud.

Bideni sõnul palub ta USA võimudel üle vaadata, kuidas kanep liigitatakse föderaalseaduste alusel. Kanep kuulub praegu heroiiniga samasse kategooriasse.

Uuringufirma Gallup hiljutisest küsitlusest selgus, et 68 protsenti ameeriklastest toetab kanepi legaliseerimist.

Praegu lubavad 37 osariiki omada kanepit ravieesmärgil. 19 USA osariigis on praegu kanepi tarvitamine lubatud mitte meditsiinilistel eesmärkidel. Föderaaltasandil on kanep aga veel ebaseaduslik.

Pärast Bideni teadaannet tõusid börsil noteeritud kanepifirmade aktsiad. Kanada kanepifirma Tilray aktsia hind tõusis 30 protsenti, teatas Financial Times.