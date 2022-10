WaPo: Putini otsuseid on hakatud kritiseerima ka Vene presidendi siseringis

USA luureandmete kohaselt on Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini sõja käigus tehtud otsuste ja vigade pärast hakanud väljendama pahameelt ka Putini siseringi inimesed. Vene opositsioonilise väljaande Meduza allikate sõnul kuulab Putin ainult Vene julgeolekunõukogu liikmeid ning neistki ainult osasid. Putin olevat alates koroonapandeemiast hakanud oma otsuseid isepäiselt tegema, kaasamata valitsust.

The Washington Post lehe allikate sõnul on viimastel nädalatel üks Putini lähedal seisev isik väljendanud Putinile otse oma eriarvamust.

Lehega suhelnud allikate sõnul peeti antud luureinfokildu piisavalt oluliseks, et see lisati USA president Joe Bideni päevase luurebriifi sekka ning seda jagati ka teiste kõrgete USA ametiisikutega.

Putini siseringi kuulub lehe hinnangul väike hulk inimesi, kes põhiliselt koosnevad temaga koos KGB-s teeninud luureametnikest ning kolleegidest ajal kui Putin töötas Peterburi linnavalitsuses.

Üks lääneriigi luureametnik kinnitas The Washington Postile, et alates veebruarist on Putini siseringis näha kasvavat ärevust.

Putini lähedal seisvatele isikutele olevat eriti tugevalt mõjunud hiljutised Vene kaotused, eksiteele läinud eesmärgid ning ulatuslikud sõjalised puudujäägid.

Ühe teise kõrge lääneriigi ametiisiku sõnul on sellised pinged kooskõlas sellega mismoodi Venemaa sõda Ukraina vastu on seni kulgenud ning üldise Kremli sisemise atmosfääriga.

Sama allika sõnul on paljud inimesed veendunud, et praegune sõda ei kulge Venemaa jaoks hästi ning sõja pidamine ei pruugi olla ka kõige õigem eesmärk Venemaa jaoks.

Erimeelsusi Vene võimuladvikus on tunnistanud ka Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov, kelles sõnul "toimuvad töised arutelud majanduse ja sõjalise operatsiooni üle. Samuti vaieldakse haridussüsteemi üle. See on osa tavalisest tööprotsessist ning ei ole märk lõhenemisest," kinnitas Peskov.

Viimasel ajal on suurenenud avalik kriitika Vene relvajõudude juhtkonna suunas. Näiteks kritiseeris sõjaväejuhte viimastel päevadel Tšetšeeni Vabariigi juht Ramzan Kadõrov.

Wagneri palgasõdurite grupeeringut juhtiv Jevgeni Prigožin nimetas Vene sõjaväe juhtkonda lausa inimrämpsuks.

Meduza: Putin ei konsulteeri otsuseid tehes enam oma ministritega

Hiljuti teatas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza oma allikatele tuginedes, et Putin ei konsulteeri otsuseid tehes enam oma ministritega. Samuti olevat juba mitu aastat ühe Vene valitsusallika sõnul kadunud valitsusametnikel austus Putini vastu.

Kahe allika sõnul valitsevat selline meeleolu ka Vene valitsuses.

Meduzaga suhelnud allikate sõnul halvenes suhtumine Putinisse peale viimase otsust 2018. aastal tõsta Venemaal pensionile mineku iga.

Küsitlusuuringute kohaselt enamus venelasi antud otsust ei toetanud.

Meduza toob välja, et kuigi 2020. aastal vahetati Venemaal välja peaminister ja teised ministrid, siis kesktaseme ametiisikud jäid siiski samaks. Need inimesed mäletavat Vene rahva pahameelt seoses pensionireformiga.

Allikate sõnul ei teata Putin enam oma ministritele ette oma uutest poliitilistest otsustest. Veel hiljutise ajani olevat Putin vähemalt rääkinud võimalikest stsenaariumitest ja küsinud millised oleksid ühe või teise sammu tagajärjed.

Ühe Vene valitsusega seotud allika sõnul lõpetas Putin sellised konsultatsioonid koroonapandeemia algul ning hakkas kõiki olulisi otsuseid tegema ise peale lühikest konsultatsiooni oma siseringiga.

Meduza sõnul kuuluvad Putini siseringi eriteenistuste ja julgeolekuteenistuste juhid.

Mitme Meduzaga suhelnud allika sõnul kardab Vene valitsus Putinit ja seetõttu edastatakse talle tihti ka ilustatud raporteid. Näiteks ei olevat talle raporteeritud lääneriikide sanktsioonide tegelikest tagajärgedest.

Meduza allikate hinnangul on nende inimeste ring, keda Putin kuulab vähenenud Vene julgeolekunõukogu liikmeteni. Isegi sellest kogust kuulab Putin vaid osade arvamust, kinnitasid allikad.