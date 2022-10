Sturgeon loodab Šoti referendumi korraldada tuleva aasta oktoobris

2014. aastal toimunud referendumil lükkas 55 protsenti referendumil osalenutest Ühendkuningriigist eraldumise tagasi, iseseisvumist toetas 45 protsenti.

Briti seaduse järgi saab niisugust referendumit korraldada ühe korra inimpõlve jooksul. Vahepeal on aga Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkunud ja Šotimaa valitsuse hinnangul tuleks nüüd siiski uus referendum teha, kuna selge enamik šotlastest oleks tahtnud Euroopa Liitu edasi jääda.

Teisipäeval arutab Briti ülemkohus, kas lubada Šotimaal hääletuse korraldamiset ilma peaminister Liz Trussi ja tema valitsuse heakskiiduta.

"Ma olen kindel, et see võib toimuda. Ülemkohus arutab järgmisel nädalal, kas Šoti parlamendil on pädevust seadusliku referendumi korraldamiseks. Praegu pole mõtet kohtu otsuse üle spekuleerida. Aga kui vastus on jah, siis meil on plaanid valmis," ütles Sturgeon.

Kui ülemkohus referendumiplaani tagasi lükkab, plaanib Šoti rahvuspartei minna järgmistele valimistele vastu platvormiga, mille sisuks on vaid Šotimaa iseseisvus, muutes hääletuse de facto referendumiks. Sturgeoni sõnul oleks see viimane abinõu.