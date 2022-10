Analüütikud: silla õhkimise taga võib olla Vene jõustruktuuride sisevõitlus

Putini lemmikmänguasi on puruks. Kes tegi? Ukraina on tagasihoidlik. Mitmed asjatundjad kahtlevad, kas ukrainlastel olnuks võimekust seda teha. Ka Venemaa ei näita näpuga Ukraina suunas. Analüütik Raivo Vare ei välista vastust "ise tegi", ehk tegu võib olla sisevõitlusega Vene armee ja FSB vahel.

"Aga see, et FSB mingit võitu sellest sai, on tõenäoline, sest nüüd on ametlikult reaktsioonina tulnud Putini käsk, mille kohaselt transpordiministeeriumilt ja armeelt võeti käest ära silla turvamine ja silla turvamine on antud FSB-le," rääkis Vare.

Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin ütles, et ükskõik kes paugu pani, Putinil puuduvad trumbid, mida selles mängus vastu panna. Tuumakaart oleks enesetapp, sõnas Juškin. Jäävad üle ainult läbirääkimised lääne suurriikidega, mille vahendamist pakkus Türgi liider Erdogan.

"Täna tõmmatakse Putini kaardipakist välja Erdogani kaart, kes pakkus end vahendajaks läbirääkimiste korraldamisel Venemaa, USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia vahel. Ja tundub, et kaart on ulatatud laua alt. Intriig seisneb selles, et kes tahaks istuda laua taha Putiniga," rääkis Juškin.

Selge on see, et Venemaa president peab tõdema – kelle mänguasju lõhutakse, see pole enam liivakastis põhitegija.