Iraani meeleavaldustel on hukkunud ligikaudu 185 inimest

Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on Iraani meeleavaldustes hukkunud vähemalt 185 inimest.

Valitsusevastased meeleavaldused algasid 17. septembril, kui Iraani politsei vahi all suri noor naine, kes väidetavalt rikkus islamiriigi rangeid riietumisreegleid.

"Vähemalt 185 inimest, nende seas 19 last, on hukkunud meeleavaldustes kogu Iraanis. Kõige rohkem hukkunuid on Sistan va Baluchestani provintsis, mille hukkunud moodustavad koguarvust poole," teatas Norra organisatsioon Iran Human Rights.

Võimude hinnangul on meeleavalduste taga Iraani vaenlased, sealhulgas USA. Samuti on nad süüdistanud vägivallas relvastatud dissidente.

Sotsiaalmeedias levivate videote järgi toimusid pühapäeval meeleavaldused kümnetes linnades. Meeleavaldusel osalesid sajad keskkooliõpilased ja tudengid, seda hoolimata pisargaasi, nuiade ja mitmel puhul ka tulirelvadega varustatud julgeolekujõududest.