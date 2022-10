Pruunsild toetas taas Isamaad 100 000 euroga

Kokku on Pruunsild tänavu Isamaale annetanud 300 000 eurot. Teda on ajakirjanduses seostatud ka mitmete poliitiliste valikutega, mida Isamaa esindab ja on ka läbi surunud. Näiteks suurperede toetused.

ERJK andmetel on Pruunsild alates 2016. aastast kokku Isamaad toetanud 878 000 euroga.

10 000 eurot annetas Isamaale ettevõtja (Viljandi Aken ja Uks) Imre Michalsky.

5000 euro suurused annetused tegid Kaspar Kokk ja Mark Orav.

Liikmemaksu kogus Isamaa kolmandas kvartalis 8145 eurot, tulu erakonna varalt kaks eurot. Riigitoetust saadi 152 691 eurot.

Kokku olid Isamaa tulud kolmandas kvartalis 333 242 eurot ja kulud 154 799 eurot ehk erakond jäi plussi 178 443 euroga.