Keskerakond kandis altkäemaksu kahtlusega endise linnaosavanema annetuse tagasi

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) värskest, kolmanda kvartali aruannetest selgub, et Keskerakond on kandnud Liinatile 4045 eurot. Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi selgitas ERR-ile, et kui kevadel oli vaja parteil tasuda Midfieldile ligi 850 000 eurot, pöördus partei erakonna liikmete poole, et need teeksid rahalise annetuse või ettemaksu.

"Ta (Liinat - toim) tuli erakonnale appi. Tegelikult oli ta juba varem teinud ettemaksu ja tegi veel. Kõik see tugines ka teadmisel, et ta kandideerib eelseisvatel riigikogu valimistel. Nüüd teda enam erakonnas pole. Ja see 4045 eurot on summa, millega ta erakonnale appi tuli. Nüüd maksime selle ettemaksu talle tagasi," selgitas Hanimägi.

Tallinna linnavalitsus vabastas Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati tema enda soovil teenistusest alates 15. juulist. Samal päeval lahkus Liinat ka Keskerakonna ridadest.

Ta ütles, et see ei ole esimene kord, kus Keskerakond ettemaksu oma liikmele tagasi maksab. Hanimägi tõi näiteks eelmise valitsuse ministrid Kristian Jaani ja Eva-Maria Liimetsa, kes ministritena tegid samuti ettemaksu teadmises, et nad on ministriametis märtsini 2023. Peasekretäri kinnitusel maksti teises kvartalis ka nende ettemaksud tagasi. Summasid ta peast ei mäletanud, kuid pakkus, et need võisid olla suurusjärgus 900 ja 700 eurot.

Kokku kogus Keskerakond kolmandas kvartalis rahalisi annetusi 20 566 eurot, millest aga tuli maha arvata Liinatile tagastatud 4045 eurot ehk kokku sai erakond reaalset annetusraha 16 521 eurot.

Suurim annetaja Keskerakonnale oli kolmandas kvartalis ehitusettevõtja Raivo Rand 6000 euroga. 5000 euro suuruse rahalise annetuse tegi riigikogu liige Kaido Höövelson. 1000-eurose annetuse tegi Mart Kivistik.

Liikmemaksu kogus Keskerakond kolmandas kvartalis 3215 eurot. Peamiseks sissetulekuallikas oli Keskerakonnale riigieelarveline toetus 330 830 eurot.

Kokku olid Keskerakonna tulud kolmandas kvartalis 350 566 eurot. Keskerakonna kulud kolmandas kvartalis olid 185 726 eurot ehk erakond jäi 164 839 euroga plussi.