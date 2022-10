Helme: Venemaa terroristlikuks kuulutamise eelnõud tuleks täiendada

"Ma ei vaidle sellele üldse vastu. Venemaa on maffiariik, terroristlik riik, agressorriik. See on meile kõigile ilmselge. Aga lihtsalt ühte järjekordset parlamendi avaldust, millel ei ole mingit praktilist väljundit, ma ei tea, kellele vaja on," ütles Helme ERR-ile.

Helme pakkus välja, et eelnõus võiks sisalduda ka Eesti Moskva saatkonna taseme vähendamine näiteks suursaadikute tasemelt asjuri tasemele. Samuti näeks ta eelnõus deklaratsiooni, et Eesti loobib Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise protsessist.

"Seal võiks sees olla ka idapiiri sulgemine. Meie erakond on ju veebruarist saadik rääkinud, et idapiir tuleb kinni panna nii kauba liikumisele kui inimeste liikumisele.

Sellel avaldusel oleks mingisugunegi praktiline väärtus, kui seal markeeritaks ära, et me ikkagi korjame relvad ära selle terroristliku režiimi siinsetelt kodanikelt, keda Eestis on palju ja kellel on relvi palju," lausus Helme.

"Kui need asjad seal kõik sees oleks, siis oleks sellel avaldusel praktiline väärtus, muidu ta jääb lihtsalt tavaliseks parlamentaarseks poosi võtmiseks," sõnas ta.

Helme sõnul kirjutasid EKRE väliskomisjoni liikmed eelnõule alla. "Loomulikult me seda avaldust toetame. Selle avalduse sisuga ei ole meil ju kellelgi mingit probleemi. Lihtsalt minu ettepanek on, et sellele avaldusele peaks mõned praktilised lõigud juurde panema," sõnas Helme.

Riigikogu 85 liiget esitasid teisipäeval riigikogu menetlusse avalduse eelnõu, et mõista hukka Ukraina territooriumi annekteerimine ja kuulutada Venemaa režiim terroristlikuks.