Ka Isamaa soovib Eestisse LNG-laeva

Isamaa eestseisuse hinnangul tuleks CO2 kvoodile seada Euroopa Liidus 30-eurone hinnalagi. "Universaalteenus on börsihinnast oluliselt odavam, kuid Eesti põlevkivijaamade tootmishind on CO2 kvoodi kõrge hinna tõttu liiga kallis," märgiti põhjendusena.

Teiseks tahab Isamaa, et elektrituru reformiga loodud universaalteenust tuleb laiendada keskmise suurusega ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele.

Kolmandaks soovitakse, et LNG-laev tuleb energiajulgeoleku tagamiseks tuua ka Eestisse.

" Erasektor on loonud rekordkiirusega Eestisse LNG võimekuse ning on oluline, et riik täidaks oma lubaduse ning astuks samme selleks, et LNG-laev oleks Eestis," märkis Isamaa pressiteates.

Isamaa hinnangul vajab ümberkorraldusi ka elektribörs. "Elektribörs peab muutuma läbipaistvaks ja hõlpsasti kontrollitavaks. Avalikustada tuleb nn "viimaste pakkumiste" tegijaid, kes määravad elektri lõpphinna. Lisaks tuleb börsi reformida nii, et tarbijatel oleks võimalik mõjutada elektri börsihinda, kui nad vähendavad tipptunnil tarbimist," teatas erakond.