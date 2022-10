Metropoliit Eugeni: ma ei jaga patriarh Kirilli sõnu

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikupea metropoliit Eugeni teatas, et on sõja hukka mõistnud ega jaga patriarh Kirilli seisukohta, et hukkunud sõjaväelastele antakse nende patud andeks.

Vene õigeusu kiriku juht patriarh Kirill ütles septembri lõpus, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees ja hukkunud Venemaa sõdurid saavad andeks kõik patud.

Siseministeeriumi hinnangul on patriarh Kirilli sõnavõtt mõjutustegevus, mis ei ole Eestis lubatud ning sise- ja justiitsministeerium soovisid metropoliit Eugenilt selle kohta avalikku seisukohavõttu ja Venemaa sõjategevuse hukkamõistmisest 12. oktoobriks.

Vastasel juhul lubas siseminister Lauri Läänemets teha ettepaneku Eugenilt alalise elamisloa võtmiseks.

Metropoliit Eugeni teatas vastuses ministeeriumide kirjale, et kirik juhindub oma põhikirjast ja Eesti seadustest ning õigeusu õpetuste kohaselt on kirik sõjavastane.

"19.03.2022 ühinesin ma Eesti Kirikute Nõukogu avaldusega, mis mõistis hukka sõja ja kutsus üles sõjategevuse lõpetamisele. Sellest ajast saadik on minu seisukoht muutumatu," kirjutas Eugeni.

Metropoliit Eugeni sõnul on kirik palvetanud sõja lõpu eest nagu kõik teised Eesti kristlikud kirikud.

"Ukraina sõja päris alguses kutsusin ma oma kirikuliikmeid mitte alluma vaenu ja vihkamise tunnetele, mitte lasta end tõmmata poliitilistesse vaidlustesse, eriti kiriklikus keskkonnas, vaid tegeleda põgenike abistamisega, kes on jäänud peavarjuta ja elatusvahenditeta. Meie kogudustes kogutud 10 000 eurot on üle kantud MTÜ Eesti Pagulasabi kontole. Meie kiriku koguduste liikmed on töötanud pagulaste vastuvõtu keskustes, on osalenud toiduainete, asjade ja esmatarbevahendite kogumises, võimaluse korral on aidanud majutusega. Meie preestrid on vaimulikult toetanud ja jätkavad nende ukraina pagulaste toetamist, kes käivad MPEÕK kogudustes," märkis Eugeni.

Ta lisas ka, et alates märtsist on pea kõigi kogudustega liitunud ka Ukraina põgenikest õigeusklikud. "Ja see saab ainult kinnitada, et meie kogudustes ei toimu mingit sõjapropagandat ega vaenuõhutamist. Sarnased juhtumid saaks kohe avalikuks, sest kõigi meie koguduste tegevus on avalik ja läbipaistev."

Samuti plaanib metropoliit Eugeni minna kohtumisele siseministeeriumisse järgmisel teisipäeval.

Läänemets: see oligi meie soov

"Sellega tegelikult taandab Eesti õigeusukirik end Vene patriarh Kirilli sõnadest, kus ta sisuliselt on öelnud, et Putin on pühamast püham, sõda Ukrainas on püha ja selle sisuliselt heaks kiitnud," ütles siseminister Lauri Läänemets.

"Mul on väga hea meel, see oligi tegelikult see ootus, mis meil kirikule oli," sõnas ta.

Suhted kirikupeaga ei peaks tavaliselt sellisel viisil käima, nentis Läänemets. "Aga kui me vaatame, mis juhtus pärast patriarh Kirilli sõnavõttu mujal maailmas, kaasa arvatud näiteks Soomes, ja kuidas sealsed kirikud ja kirikupead käitusid – nad mõistsid selle kohe hukka. Me lihtsalt lõpuks olime seda sunnitud küsima, sest meil oli vaja selgust, kas Eestis tegutsev kirik arvab samamoodi, et sõda Ukrainas ja Venemaa kallaletung on õigustatud. See oli meie ainuke soov," ütles ta.

Ministri sõnul ei ole Eugeni elamisloa äravõtmine enam päevakorras. "Ma olen öelnud, et me lõpuks oleme seda sunnitud tegema, kui kirik midagi teha ei taha, aga see pole kunagi olnud eesmärk. Eesmärk on olnud, et me saaks üheselt aru – Eestis sõjale õhutamisega ei tegeleta, usuorganisatsioonid selles kaasa ei löö."