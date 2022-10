Fotod: Metropoliit Eugeni käis siseministeeriumis mõtteid vahetamas

Siseministeeriumi korraldatud kohtumisel osalesid asekantsler Raivo Küüt ja usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee, metropoliit Eugeni ja ülempreester Juvenalius Kaarma.

"Vahetasime seisukohti tervikuna olukorra üle. Jõudsime järeldusele, et sellised kontaktid on väga kasulikud selleks, et lahendada probleemsed küsimused. Sest et üks asi on vahetada läkitusi ja vastata kirjalikus vormis, teine asi aga suhelda siseministeeriumi esindajatega vahetult. Leidsime, et see on väga kasulik ja tõenäoliselt jätkame neid kohtumisi regulaarselt," ütles metropoliit Eugeni "Aktuaalsele kaamerale".

Reporter Toomas Pott küsis Eugenilt, kas ta on sõja vastu Ukrainas. "Ma olen igasuguse sõja vastu. Seetõttu on selle kohta juba kõik öeldud, pöördumises on kõik deklareeritud, siin ei ole midagi uut öelda," vastas Eugeni.

"Sageli küsitakse nagu ma oleks väljendanud mingisugust opositsiooni patriarhile. Ei, tema on meie patriarh ja tema suhtes mingisugust opositsiooni ma ei väljendanud. Ma väljendasin mittenõustumist tema arvamusega, nende sõnadega, mis ta välja ütles. Ma selgitasin miks ja olen sel teemal juba intervjuu andnud," lisas Eugeni.

Eugeni ütles, et kohtumisel võimalikku Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku lahutamist Moskva kirikust, ehk autokefaaliat ei arutatud.

Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles umbes kolm nädalat tagasi, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

Eelmise nädala kolmapäeval teatas Eugeni krijas siseministeeriumile, et on sõja hukka mõistnud ega jaga patriarh Kirilli seisukohta, et hukkunud sõjaväelastele antakse nende patud andeks.

Küüt: hetkel pole põhjust pidada õigeusu kirikut julgeolekuohuks

Raivo Küüt ütles ERR-ile, et kohtumine siseministeeriumis oli planeeritud juba varasemalt, et Eugeni saaks lähemalt selgitada oma seisukohti patriarh Kirilli sõnavõttude osas. "Kohtumine oli konstruktiivne, Eugeni mõistab olukorda ning oma rolli ühiskonna sidususe hoidmisel," ütles Küüt.

ERR küsis Küüdilt, kas Eesti riik hindab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikut ja sellest lähtuvat tegevust kuidagi julgeolekuohuks. "Hetkel pole põhjust pidada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikut julgeolekuohuks," vastas Küüt.

Küüt kinnitas samuti, et autokefaalia küsimust kohtumisel ei arutatud.