Berliin: Saksa majandus kahaneb 2023. aastal 0,4 protsenti

Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval, et riigi majandus kahaneb järgmisel aastal energiakriisi tõttu 0,4 protsenti. Majandusminister Robert Habeck hoiatas sotsiaalkriisi eest.

"Sisemajanduse koguprodukt (SKP) peaks 2023. aastal vähenema 0,4 protsenti, kuna hüppeliselt kasvavate elektrikulude tõttu väheneb tootmine. Samuti vähendavad tarbijad kulutusi," prognoosis Saksamaa majandusministeerium.

Aprillis prognoosis Saksamaa 2023. aastaks 2,5 protsendi suurust majanduskasvu. Ministeerium vähendas samuti selle aasta majanduskasvu prognoosi 2,2 protsendilt 1,4 protsendile, vahendas Bloomberg.

"Praegu on rasked ajad. Meil on tõsine energiakriis, mis on arenemas majandus- ja sotsiaalkriisiks," ütles Habeck.

Ukraina sõjast tingitud energiakriis mõjutab kogu maailma majanduse arengut. Rahvusvaheline valuutafond (IMF) kärpis hiljuti maailma majanduskasvu prognoosi.

Saksamaa majandus on energiakriisi tõttu eriti haavatav, kuna viimastel aastakümnetel tekkis riigil suur sõltuvus Venemaa energiatarnetest. Berliin eeldab, et tarbijahinnad tõusevad sel aastal kaheksa protsenti ja järgmisel aastal seitse protsenti.

"Selle kriisi vallandas Putini sõjaline sissetung Ukrainasse. Me oleme aastakümneid olnud sõltuvad Venemaa energiatarnetest ja avatud väljapressimisele," ütles Habeck.