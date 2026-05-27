Uuring: Merzi valitsuse toetus kukkus rekordmadalale

Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi valitsuse toetus langes rekordmadalale ning vaid 13 protsenti valijatest on selle tööga rahul. Merzi tööga on rahul vaid 16 protsenti valijatest, selgub ARD DeutschlandTrend uuringu tulemustest.

Viimane küsitlus viitab, et suur osa sakslastest ei ole Merzi juhitud võimuliiduga rahul. Saksamaa praeguse valitsuse moodustavad konservatiivne kristlik-demokraatlik liit (CDU) ja sotsiaaldemokraatlik partei (SPD).

Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tagesschau" toob välja, et ühegi ametisoleva kantsleri reiting pole varem olnud nii madal. Tema eelkäija Olaf Scholzi (SPD) madalaim toetus oli 20 protsenti.

Saksamaa majandusel läheb üha halvemini ja majandusekspertide nõukogu kärpis majanduskasvu prognoosi ning inflatsioon kerkib ökonomistide hinnangul Iraani sõjast tingitud energiakriisi tõttu kolme protsendini. Ka Saksamaa valitsus ja Euroopa Komisjon kärpisid hiljuti Saksamaa majanduskasvu prognoosi.

Saksamaa parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) lõikab nüüd kasu riigis valitsevast majanduslikust ebakindlusest ning kasvatab toetajaskonda ka Lääne-Saksamaa liidumaades.

Viimased uuringud viitavad, et AfD toetus on kerkinud 27 protsendini, CDU toetus on 24 protsenti. AfD on populaarsem riigi idaosas ning pole välistatud, et partei võib mõnes Ida-Saksamaa piirkonnas saavutada absoluutse enamuse.