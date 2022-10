Vainola: Auvere elektrijaama töökindlus kasvab pärast remonti

"Ei, kiiremini me seda valmis teha ei planeeri. Me arvame, et saame selle 45 päevaga valmis. Tavapärane aastaseisak ongi 40-45 päeva," rääkis Vainola neljapäeval ERR-ile. "Aga seekord me teeme kolm asja korraga. Tavapärase aastaseisaku asemel teeme samaaegselt kolm massiivset asja," lisas ta.

Aastahoolduse kõrval moderniseerib ettevõte Auvere elektrijaama, vahetades seal välja probleemsed soojusvahetid, mis seni on põhjustanud jaama kõrget avariilisust. Kolmandaks ühendatakse aga omavahel Auvere elektrijaama ja uue õlitehase kütuse etteandesüsteemid – automaatikaprotsessid ja konveierid, rääkis Vainola.

Ta selgitas, et algselt plaaniti aastahooldus teha suvel, kuid kuna tarneprobleemide tõttu ei saadud õigeaegselt kätte soojusvaheteid ja muid nende asendamiseks vajalikke komponente, siis lükati jaama töö peatamine sügisesse.

"Ei ole eriti otstarbekas teha suvel seisak 45 päeva ja sügisel, kui asendada soojusvahetid, teha järgmine, sama pikk seisak. Mõistlik on need seisakud viia ühele samale ajale kokku, mida me ka tegime," märkis ta.

Küsimusele, kas need tööd aitavad muuta ka Auvere jaama, mis on kurikuulus oma rikete poolest, töökindlamaks, vastas Vainola jaatavalt.

"Jah, absoluutselt, see on meie üks põhieesmärke. Kui me vaatame varasemaid avariilisusi ja võtame vaatluse alla just need avariid, mis sõltusid soojusvahetitest, siis tema töökindlus oli selgelt alla 90 protsendi. Ja nüüd me just selle moderniseerimise käigus soovime soojusvahetid ümber vahetada. Selle järgselt peaks Auvere avariilisus langema oluliselt ja tema töökindlus olema üle 90 protsendi," rääkis Vainola.

Auvere elektrijaam läks remonti 3. oktoobril.

Auvere elektrijaam on kommertskasutuses olnud neli aastat, kuid pole siiani täie hooga tööle saanudki. Jaama on pidevalt moderniseeritud, sest algselt ainult põlevkiviküttele mõeldud elektrijaam pidi toime tulema ka puidujäätmete ja uttegaasiga. Kuid suurem tehniline probleem on olnud soojusvahetitega, mis pole olnud töökindlad.