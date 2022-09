Auvere soojuselektrijaam läheb pooleteiseks kuuks remonti

Auvere elektrijaam on kommertskasutuses olnud neli aastat, kuid pole siiani täie hooga tööle saanudki. Jaama on pidevalt moderniseeritud, sest algselt ainult põlevkiviküttele mõeldud elektrijaam pidi toime tulema ka puidujäätmete ja uttegaasiga.

Kuid suurem tehniline probleem on soojusvahetitega. Peatöövõtja paigaldatud seadmed polnud töökindlad ja need saab välja vahetada alles sel sügisel, mil uued soojusvahetid Hiinast kohale jõuavad. Viiendiku Eesti elektrist tootev jaam seiskub enne talve pooleteiseks kuuks.

"Me olime seda pikalt planeerinud, see oli turule teada juba aasta alguses, nii et suure tõenäosusega turuosalised, teised, kes planeerisid oma remonte ja hooldusi, on ka sellega arvestanud. Ma arvan, et väga suurt mõju börsihinnale selle remondi ajal ei ole," lausus Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Elektrihinna tõus, kui tulebki, siis mitte Auverest.

"Aga kui me näeme, mis on täna turul hinda teinud, on kõige kallim viimane plokk. Aga see kõige kallim viimane plokk ei ole olnud ükski meie tootmisüksus. Need on olnud gaasielektrijaamad Lätis ja Leedus. Nii et nemad määravad selle turuhinna," ütles Vainola.

Eesti elektrihinda mõjutavad kõige rohkem ilm ja tootmisvõimsuste nappus.

"Narva jaamad ei ole põhiosas hinnamäärajad ja see tähendab seda, et hinda määravad teised. Ainuke asi, kas meil Eestis on piisavalt tootmisvõimsusi või mitte ja Auvere mittetöötamisel ilmselt neid momente, kus meil piisavalt tootmisvõimsusi ei ole, võib olla rohkem," lausus energiaekspert Marko Allikson.

Auvere elektrijaama remont algab tuleval nädalal ja kestab novembri keskpaigani. Vainola sõnul Auvere seiskumisega elektrit puudu ei jää, appi tulevad teised Enefiti elektrijaamad.