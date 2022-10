Enefit Power: vanade energiaplokkide turgutamine on keeruline ja kallis

Enefit Poweri Eesti Elektrijaamas seisab praegu jõude kaks suurt energiaplokki ja mõne aasta pärast lõpetavad töö veel kolm, mis tähendab kokku vähemalt 1000-megavatist võimsusvaru, mida aga keskkonnanõuete tõttu kasutada ei saa.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul on tegemist täiesti töökorras elektrijaamadega, mida Eesti saaks oma tarbeks veel kümmekond aastat kasutada ja mille taaskäivitamine oleks taastuvenergeetika aredamisest odavam.

"Kui me võrdleme sellega, kui palju miljardeid ja miljardeid tuleb investeerida näiteks kas või tuuleparkidesse ja siis veel miljardeid ja miljardeid võrkudesse, siis need mõned kümned miljonid, mis on vajalikud selleks, et uuesti käivitada neid täiesti töökorras plokke, on väga väike raha selleks, et suurendada kolmandiku võrra meie elektritootmist," rääkis Helme.

Valitsus määras Enefiti elektrijaamadele omanikuootuseks 1000-megavatise juhitava võimsuse varu aastani 2026. Sealt edasi peaks elektri tootmiseks teisi allikaid kasutama.

"Kahtlemata osa plokke on vanad ja neid ei saa igavesti töös hoida ja see tähendab, et tuleb teha investeerimisotsuseid mujale energiasüsteemis, et meil oleks võimalik ka meie tarbimist katta," rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE).

Ka Enefit Power viitab omanikuootusele ja riiklikule kliimapoliitikale, mis vanadele energiaplokkidele elulootust ei anna.

"Nende vanade plokkide eluiga pikendada on väga, väga keeruline ja väga kallis. Ma arvan, et ikkagi see võtmeküsimus on täna täiendavate taastuvelektrienergiavõimsuste kasutuselevõtt. See on kindlasti odavam tehnoloogia," ütles Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Samas kinnitas Vainola, et kui riik otsustab kliimapoliitiliselt rohkem riske võtta, siis vastavalt sellele ka käitutakse.