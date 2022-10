Merkel kaitses jälle Kremliga sõlmitud gaasitehinguid

Saksamaa endine kantsler Angela Merkel ütles neljapäeval, et ei kahetse oma võimuloleku ajal sõlmitud tehinguid, mille raames hakkas Saksamaa Venemaalt veel rohkem maagaasi ostma.

Venemaa vallutas Krimmi poolsaare juba 2014. aastal, kuid Merkeli juhitud Saksamaa jätkas Kremliga gaasitehingute sõlmimist. Eelmisel aastal pärines 55 protsenti Saksa gaasiimpordist Venemaalt, vahendas Reuters.

Ajakirjanikud uurisid neljapäeval Merkelit, kas ta kahetseb nüüd neid tehinguid.

"Selles osas ma ei kahetse neid otsuseid üldse, pigem usun, et see oli tolle aja vaatenurgast õige tegutsemine. Odav Venemaa gaas võimaldas Saksamaal järk-järgult eemale liikuda tuumaenergiast ja kivisöest," ütles Merkel.

"Siis oli väga ratsionaalne hankida maagaasi Venemaalt, see oli odavam kui veeldatud maagaas. Isegi külma sõja ajal oli Venemaa usaldusväärne energiatarnija," väitis Merkel.

Venemaa peatas hiljuti gaasitarned Saksamaale. Hiljuti kuulutas Berliin välja suure toetuspaketi. Abipakett on mõeldud leevendama energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Saksamaa jaoks lähevad meetmed maksma 200 miljardit eurot.

"See Venemaa jõhker sissetung tõi kaasa muutuse. See on pöördepunkt," kommenteeris Merkel Saksamaa uut energiapoliitikat.