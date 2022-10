EKRE nõudis meeleavaldusega madalamat elektrihinda

Meeleavalduse korraldasid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Euroopa Parlamendi ID fraktsioon.

Meelavaldusel esitati valitsusele nõudmine hakata inimestele ja ettevõtetele müüma elektrit omahinnaga, millest on välja võetud CO2 tasu. Samuti nõuti inflatsiooni ohjeldamiseks elektri-, gaasi-, diisli-, bensiini- ja muude kütteõlide aktsiisi ning käibemaksu langetamist. Erakonna hinnangul on võimalik Eestis müüa elektrit hinnaga umbes 3 senti KWh kohta.

Meeleavaldajatel olid loosungid, millel kirjas, et vastuvõetav elektri hind on poliitilise tahte küsimus, samuti nõuti, et peaminister Kaja Kallas astuks tagasi.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et olukorda saavad muuta valijad märtsis toimuvatel riigikogu valimistel.

"Jätame loosungid kõrvale. Neid loosungeid loobivad siin kõik – loobivad meie vastased, ka meil on omad loosungid. Tuleb küsida, mida siis tegelikult on tänasel valitsusel ette näidata. On ette näidata rekordinflatsioon, on rekordimmigratsioon, on ette näidata pankrotistumine, on ette näidata, et inimestel ei ole võimalik oma tuba kütta. Ja sinna juurde siis hurjutatakse, et kõik, kes ütlevad, et midagi tuleb ette võtta, on kohe Putini käsilased. See ei ole platvorm, millega minna valimisi võitma, minu meelest," rääkis Helme.