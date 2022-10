Otse 24. oktoobril kell 13.15: erikomisjon jätkab LNG-terminali ja gaasivaru arutelu

Istungile on kutsutud peaminister Kaja Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar, Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Ando Leppiman, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Alexela nõukogu esimees Marti Hääl ja riigikontrolör Janar Holm.

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul ootab komisjon peaministrilt selgitusi, kuidas jõuti otsuseni, et LNG-laev läheb vastupidiselt algselt kokkulepitule Soome.

"Seni kogutud andmed näitavad, et juba juunis oli selge, et LNG-laeva Eestisse ei tule. Ometi ei informeeritud sellest avalikkust ega ka ettevõtjat, kes haalamiskai ehitusega tegeles. Sellega on tekitatud oluline kahju nii Eesti majandusele kui ka riigieelarvele," ütles ta.