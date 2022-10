Galerii: Pätsi monument jõudis Tallinna

2016. aasta jaanuaris tegid seitse Eesti ajaloomälu edendamisele pühendunud seltsi ja ühingut ettepaneku rajada riigi sajandaks aastapäevaks Toompea lossi kõrvale mälestusmärk Konstantin Pätsile. See algatus ei teostunud, aga hiljem leiti Pätsi ausambale uus asukoht – Estonia teatri tagusel ajaloolisel Uuel turul.

Kuju rajamiseks korraldas MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum ulatusliku korjanduse ja sõlmis Tallinna linnavalitsusega lepingu ausamba püstitamiseks Estonia teatri taha.

Pätsi mälestusmärgi kavandivõistluse võitsid 2020. aasta suvel kujur Vergo Vernik ja arhitekt Toivo Tammik. Võidutöö "Riigipea" on raiutud Rootsist hangitud graniidist, mälestusmärgi alus on väljast vooderdatud Hiina graniidiga.

Pätsu pea Estonia teatri taga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Muinsuskaitse selts tõdes, et tööde kulg on olnud pingeline.

Tänavu märtsis rääkis skulptor Vergo Vernik "Aktuaalsele kaamerale", et asja teeb keeruliseks see, et peab väga täpselt raiuma. "Ei tohi eksida. Kui kusagilt on valesti läinud, siis enam tagasi ei saa," selgitas Vernik.

Kiviraidur Margus Kurvits lisas, et kivi on kõva ja kettaid kulub kõvasti. "See kivi on natukene imelik, et kipub tõmbama mõrasid sissepoole, siis peab olema mingi riskivaru seal, et tuleb teistpidi lõigata," rääkis Kurvits.

Esialgu oli töö valmimise tähtaeg 3. august, ent tänavu suvel tabas kuju valmimist uus tõrge. Juunis esitas skulptor Vernik Tallinna linnavalitsusele taotluse, et see pikendaks Pätsi mälestusmärgi valmistamise ja paigalduse lepingujärgset tähtaega, sest alltöövõtjana tegutsenud kiviraidur sattus kinnipidamisasutusse.

Nüüdseks on aga monument valmis ja Haanjamaalt Rõuge metsade vahelt kiviraiduri juurest ka Tallinna jõudnud.

21. oktoobri avatalitusel kõnelevad president Alar Karis, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kavandivõistluse žürii esimees Rein Veidemann ja Madis Päts. Mälestusmärgi pühitsevad Eesti Kirikute Nõukogu esimees peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus.

President Konstantin Pätsi säilmed maeti Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvõttel Tallinna Metsakalmistule 21. oktoobril 1990. Sel kuupäeval on teda igal aastal mälestatud.