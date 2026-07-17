X!

Tallinn jättis Estonia juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused kooskõlastamata

Eesti
Estonia juurdeehituse mahuanalüüs-eskiis.
Estonia juurdeehituse mahuanalüüs-eskiis. Autor/allikas: QP arhitektid
Eesti

Tallinna linnaplaneerimise amet ei kooskõlastanud Rahvusooper Estonia juurdeehituse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi praegusel kujul.

Tallinna linnaplaneerimise amet saatis reedel Rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste taotlusele.

Tagasisides toodi linna poolt välja mitmeid puudusi.

Muu hulgas heitis linn ette, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk Rahvusooper Estonia huvidest, kuigi muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega.

Samuti ei arvesta kavand Estonia teatri juurdeehitise kohta varem koostatud muinsuskaitse eritingimuste ega UNESCO suunistega.

Linn märkis, et mitmed hinnangud on esitatud ilma neid toetavate tõendite ja põhjendusteta. Samuti on mitmete kultuuripärandi objektide, sealhulgas Uue turu platsi ja Estonia teatri fassaadi väärtust hinnatud põhjendamatult madalamaks kui senistes eksperdihinnangutes.

Abilinnapea Tiit Teriku (KE) sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ning ekspertide hinnangutest.

"Rahvusooper Estonia juurdeehituse küsimus on palju avalikku kõneainet pakkunud ning kogu Eesti ühiskonnale oluline teema. Ekspertide hinnangutele tuginedes saame tõdeda, et esitatud taotluses on olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdihinnangutega. Sellises olukorras ei ole linnal võimalik taotlust kooskõlastada," ütles Terik.

"Muinsuskaitse eritingimuste koostamisel peame lähtuma tasakaalustatud avalikust huvist. Need peavad objektiivselt käsitlema kõiki kultuuripärandi väärtusi ning tuginema tõendatud asjaoludele. Esitatud kavand hetkel neile nõuetele ei vasta," lisas Terik.

Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus kahe nädala jooksul. Pärast selle ärakuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise kohta.

Rahvusooper Estonia kavandatav juurdeehitis Pärnu maantee poolsele küljele Uue turu platsile paikneks Tallinna vanalinna UNESCO maailmapärandi alal, mistõttu tuleb selle kavandamisel arvestada nii muinsuskaitseliste nõuete kui ka Tallinna vanalinna kui maailmapärandi objekti säilimisega.

UNESCO nõuandev organisatsioon ICOMOS on varasemates hinnangutes leidnud, et rahvusooperi soovitud mahus juurdeehitis avaldaks Tallinna vanalinna maailmapärandi väärtustele negatiivset mõju ning soovitanud kaaluda kas oluliselt väiksemat juurdeehitist või uue ooperimaja rajamist teise asukohta.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

lõpulahing

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

20:07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

19:40

Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:17

Kaupmehed: tasuliste alkoholilubade kehtestamise maksaks kinni tarbija

19:13

Pankade poolaasta kasumid langesid, laenumahud kasvasid jõudsalt

19:05

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

18:55

Tallinn jättis Estonia juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused kooskõlastamata

18:43

VAATA OTSE | Tiitlikaitsja Flora võõrustab Nõmme Unitedit Uuendatud

18:35

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:48

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi Uuendatud

17:02

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

15:03

Soojal suvepäeval valitseb Tallinna raekoja platsi restoranides tühjus

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

16.07

Tallinnas hukkus auto alla jäänud jalakäija Uuendatud

13:05

Kiviselg: Venemaa sõjaline ebaedu mõjutab juba sealset ühiskonda

07:03

Psühholoog: koolitõrkega laste hulk on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud

15:38

Putini toetus kukkus järsult

16.07

Sõja 1604. päev: Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak Uuendatud

16.07

Kristjan Prikk: ameeriklastel on arusaam Eestist kui millestki positiivsest

ilmateade

SPORT

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

20:07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

19:40

Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

19:05

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

loe: kultuur

16:28

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

15:59

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

15:40

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

15:14

Islandi muusik JFDR: Reykjaviki underground-skeene on loominguline ja pöörane

loe: eeter

15:59

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

15:40

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

11:27

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

16.07

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17:25

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17:15

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17:05

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

15:45

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

15:25

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

09:40

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

09:40

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

09:35

Järjest rohkem kandidaate soovib doktorantuuri astuda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo