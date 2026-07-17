Tallinn jättis Estonia juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused kooskõlastamata

Tallinna linnaplaneerimise amet saatis reedel Rahvusooper Estoniale tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks tagasiside nende juunikuus esitatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste taotlusele.

Tagasisides toodi linna poolt välja mitmeid puudusi.

Muu hulgas heitis linn ette, et kavand lähtub valdavalt tellija ehk Rahvusooper Estonia huvidest, kuigi muinsuskaitseseadus kohustab arvestama tasakaalustatult ka avalike huvide ja kultuuripärandi väärtustega.

Samuti ei arvesta kavand Estonia teatri juurdeehitise kohta varem koostatud muinsuskaitse eritingimuste ega UNESCO suunistega.

Linn märkis, et mitmed hinnangud on esitatud ilma neid toetavate tõendite ja põhjendusteta. Samuti on mitmete kultuuripärandi objektide, sealhulgas Uue turu platsi ja Estonia teatri fassaadi väärtust hinnatud põhjendamatult madalamaks kui senistes eksperdihinnangutes.

Abilinnapea Tiit Teriku (KE) sõnul lähtus linn taotluse hindamisel kehtivast õigusest ning ekspertide hinnangutest.

"Rahvusooper Estonia juurdeehituse küsimus on palju avalikku kõneainet pakkunud ning kogu Eesti ühiskonnale oluline teema. Ekspertide hinnangutele tuginedes saame tõdeda, et esitatud taotluses on olulisi puudusi ning selle mitmed seisukohad on vastuolus nii kehtiva õiguse kui ka varasemate eksperdihinnangutega. Sellises olukorras ei ole linnal võimalik taotlust kooskõlastada," ütles Terik.

"Muinsuskaitse eritingimuste koostamisel peame lähtuma tasakaalustatud avalikust huvist. Need peavad objektiivselt käsitlema kõiki kultuuripärandi väärtusi ning tuginema tõendatud asjaoludele. Esitatud kavand hetkel neile nõuetele ei vasta," lisas Terik.

Rahvusooper Estonial on võimalik esitada linna seisukohtade kohta oma arvamus kahe nädala jooksul. Pärast selle ärakuulamist teeb linn lõpliku otsuse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise kohta.

Rahvusooper Estonia kavandatav juurdeehitis Pärnu maantee poolsele küljele Uue turu platsile paikneks Tallinna vanalinna UNESCO maailmapärandi alal, mistõttu tuleb selle kavandamisel arvestada nii muinsuskaitseliste nõuete kui ka Tallinna vanalinna kui maailmapärandi objekti säilimisega.

UNESCO nõuandev organisatsioon ICOMOS on varasemates hinnangutes leidnud, et rahvusooperi soovitud mahus juurdeehitis avaldaks Tallinna vanalinna maailmapärandi väärtustele negatiivset mõju ning soovitanud kaaluda kas oluliselt väiksemat juurdeehitist või uue ooperimaja rajamist teise asukohta.