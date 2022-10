Tänavu söeenergiat toetav Poola näeb tulevikku tuuma- ja roheenergeetikas

Ligi kolmandik poolakatest kütab oma kodusid söega, sel aastal on hinnad aga üles läinud ja paljudele käivad need juba üle jõu.

"Sellel on minu eelarvele tohutu mõju. Mul kulub küttele sel aastal 16 000 zlotti, eelmisel aastal kulus mul 4000," rääkis söeostja Henryk Szelag.

Hind erafirma müügiplatsil Varssavi külje all Otwockis on siiski langenud 3270 zlotile ehk 680 eurole tonnist, sellegipoolest on see üle kolme korra kallim kui aasta tagasi.

Kõrvalasuvale omavalitsuse müügiplatsile on rahvale odavamat sütt tulnud lubama peaminister Poola peaminister Mateusz Morawiecki isiklikult. "Seda sütt võib müüa ka odavamalt kui 2000 zlotti tonni kohta, aga mitte üle selle," ütles ta.

Selleks et pärast Vene söeimpordi ärakukkumist hakkama saada, kaotas Poola ka mitmed nõuded kütte kvaliteedile ja riigi üks liider Jarosław Kaczyński ütles otse, et nüüd võib ahju panna mida iganes, välja arvatud autokummid. Nii on Poolas oodata eriti tossust talve.

"Sellisel kriisiajal tuleb tõepoolest langetada raskeid otsuseid keskkonna vaates selleks, et tagada ühiskonna vajadused," sõnas Poola kliima ja keskkonna aseminister Adam Guibourge-Czetwertynski. Kõige olulisem on, et inimesed saaksid jõukohase hinnaga toad soojaks, ütles minister "Aktuaalsele kaamerale".

Mitmete kütte ja elektri toetusskeemide kõrval on olemas ka energia säästuprogrammid ja toetused majade soojustamiseks ning kütteallikate vahetamiseks. Kriitikute sõnul oleks seda kõike vaja olnud rohkem ja juba ammu. Tulevikku näeb Poola aga söevabana.

"Kõigepealt on see taastuvenergeetika, mida täiendab salvestustehnoloogia. Ja teine jalg Poola dekarboniseerimisel on tuumaenergia. Meil on plaanis rajada kuus suurt reaktorit, koguvõimsusega 6-9 GW," sõnas Guibourge-Czetwertynski.

"Enamus söejaamu Poolas vananevad viie kuni 10 aasta jooksul. Tuumaenergia võimsusteni on võimalik jõuda 2030. aastate lõpuks. Selle aja vahel peame me ehitama nii palju taastuvenergeetika tootmist kui võimalik ja seda mitte üksnes rohelise energia nimel vaid selle nimel, et siin riigis üldse oleks elektrit," rääkis mõttekoja Instrat president Michal Hetmanski.

Poola valitsus loodab esimese tuumajaama valmis saada 2033. aastaks.