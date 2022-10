Parlamendiparteidest on Eestisse tuumajaama rajamise vastu praegu vaid SDE

Kui kolmapäevaõhtuses ETV parlamendierakondade debatis viis parteid neljast olid arvamusel, et Eestisse tuleb ehitada tuumaelektrijaam, siis neljapäeval olid erakondade esindajad seisukohal, et seda tuleb laiemalt arutada.

Esimesi järeldusi saab teha järgmise aasta lõpuks tuumaenergia töörühma koostatava tuumajaama kasutuselevõtu lõpparuande põhjal.

"Tuumajaama osas Reformierakond seisukohta kujundanud ei ole ja ausalt öeldes need aruanded ei ole ka veel valmis," sõnas reformierakondlasest vastne rahandusminister Annely Akkermann.

"Töö on pooleli, väga suur rida asju ootab vastust. Ma arvan, et me peame olema avatud. Me kindlasti seda arutelu, analüüsi tervitame, see tuleb viivitamatult lõpule viia ja siis on võimalik majanduslikest kaalutlustest tulenevalt langetada otsused. Meil ei ole mingit barjääri, ideoloogilist vastuseisu tuumaenergia kasutuselevõtule. Ja ma arvan, et praegu öelda, kas jaa või ei, ehitada või mitte, on ebaküps," kommenteeris välisminister, Isamaa liige Urmas Reinsalu.

"Kindlasti Eesti vajab diskussiooni selles osas, kas me läheme tuumaenergiale üle. Aga selleks, et see diskussioon oleks asjakohane, asjalik, on vaja meil ära teha väga pikk eeltöö, et saada aru, millisest tuumajaamast me üldse räägime," ütles riigikogu majanduskomisjoni liige, keskerakondlane Taavi Aas.

"Arvestades tehnoloogia kättesaamatust sellel turul, investeeringu suurust ja ajaperspektiivi, mille raames oleks võimalik rääkida Eestis tuumaenergia tootmisest, siis praegu mina ei näe mõtet. Meil on vaja kohalikku, odavat, väikese süsinikujalajäljega elektritootmist siia palju varem, kui üldse maailmas mõni väikemoodulreaktor tööle hakkab," rääkis majandus- ja taristuminister, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.

Ainsana on juba selgelt tuumaajaama poolt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

"Me saame väga hästi aru, et see pikk plaan Eestile peab olema juhitavad võimsused. See peab olema strateegilise ettevõttena riigi kontrolli all. Ja loomulikult on see pikk protsess, 15 aastat vähemalt läheb sinna, et leida see koht, kohalikud elanikud nõusse saada, oskusteave tekitada, regulatsioon tekitada. Aga jaa, ma arvan, et see on meie jaoks ikkagi üks paremaid lahendusi, mis tagab, et meil ka tulevikus on odav elekter," rääkis riigikogu aseesimees, EKRE juht Martin Helme.

Üdiselt on erakonnad seisukohal, et Eesti peab ka tulevikus omama juhitavaid elektritootmisvõimsusi.