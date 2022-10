Ravimiamet keelas tuntud diabeediravimi väljaveo

Ravimiamet keelas hulgimüügifirmadel tuntud diabeediravimi Ozempic 1 mg väljaveo, kuna ravimi tootjal on Euroopas tõsised tarneraskused.

Ravimiamet keelas Ozempic 1 mg annuses süstelahuse pen-süstla (neli

annust N1, müügiloa nr EU/1/17/1251) väljaveo Eestist kuni aasta lõpuni.

"Väljaveokeeld on edastatud kõikidele ravimi hulgimüüjatele Eestis ning sellest peetakse kinni. Ravimiamet saab pidevalt infot ravimite väljavedude kohta lubade süsteemi ja ka kvartaalsete aruannete kaudu," ütles ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisler.

Tiisleri sõnul teavitas ravimitootja Novo Nordisk ametit Ozempicu tarnehäirest Euroopa riikides. Tootja sõnul on tarnehäire põhjus suurenenud nõudlus ja tootmisprobleemid. Tarneraskuste täpne kestus ei ole teada, kuid müügiloa hoidja prognoosib tarneraskuste jätkumist ka järgmisel aastal.

"Eestis turustatakse Ozempicut kolmes erinevas annuses - 0,25; 0,5 ja 1 milligramm. Tootja on kinnitanud, et Eestis ei esine praegu tarnehäiret, kuid selle tekkimine on tõenäoline. Kogusime infot eelmiste väljavedude kohta, analüüsisime ravimi laoseise ja tarneprognoosi ning tegime müügiloa hoidja taotluse alusel kaalutletud otsuse Ozempic 1 mg annuses süstelahuse pen-süstlis väljaveo keelamiseks," selgitas Tiisler.

Väljaveokeeld kehtib ravimit väljavedavatele ettevõtetele ehk ravimite hulgimüüjatele. Keeld ei piira apteegist ravimite väljaostmist ning ravimite kaasavõtmist isiklikul otstarbel ravimitega reisimisel.

Ozempic on näidustatud ebapiisavalt kontrollitud teise tüüpi diabeedi raviks täiskasvanutele lisaks dieedile ja füüsilisele koormusele. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravivormiga ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiameti teatel on praegu ravimi Ozempic kõik Eestis turustatavad annused kättesaadavad, tarned toimuvad regulaarselt ning laovaru on piisav Eesti patsientide ravivajaduse katmiseks.