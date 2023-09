Kaalulangetusravim tegi Taani tootjast Euroopa kõige väärtuslikuma firma

Novo Nordiski turuväärtus küündib praeguseks ligi 430 miljardi dollarini ning Taani firmast sai Euroopa kõige väärtuslikum ettevõtte. Varem oli Euroopa kõige väärtuslikum firma Prantsusmaal tegutsev luksuskaupade tootja LVMH.

Novo Nordiski aktsia hakkas kiiresti kerkima pärast seda, kui Taani ravimihiiglane tõi Suurbritannias turule kaalulangetusravimi Wegovy, vahendas BBC.

Wegovy ravimit võetakse kord nädalas, see paneb inimesi mõtlema, et nende kõht on juba täis, nad söövad siis vähem ja kaal langeb. Seda ravimit kasutavad Hollywoodi staarid ning kuulsad inimesed nagu Elon Musk. USA võimud kiitsid Wegovy kasutamise heaks 2021. aastal.

Novo Nordisk toodab veel kaalulangetajate seas populaarseks saanud diabeediravimit Ozempic. See ravim on väga populaarne ka Eestis.

Novo Nordiski ravimid lähevad nagu soojad saiad, kuid mitmed eksperdid siiski leiavad, et kaalulangetusravim ei suuda asendada tervislikku toitumist ja trenni tegemist.