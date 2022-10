Sõmera kompleks Saaremaal ehitatakse sõjapõgenikele püsivaks elukohaks

Seni Ukraina sõjapõgenikele ajutist majutust pakkunud Hoolekandeteenuste Sõmera kompleks Saaremaal hakkab peagi pakkuma ka pikaajalist majutust ja saab koduks kuni 150 inimesele. Sõjapõgenikele on see hea uudis, sest ligi 90 protsenti neist on endale sealkandis juba töökoha leidnud.

Svetlana tegelikult veel seda uudist ei teadnud, et ta ei peagi sellelt ajutiselt elamispinnalt, kus elab koos abikaasa ja kahe lapsega, ära kolima. Sellest juba remonditud ühiskorterist saab peagi nende pikaajaline majutus

"Meil pole kusagilt otsida ja ka kuhugi mujale pole sõita," ütles sõja eest Mariupolist põgenenud Svetlana.

Praegu on neil kahe pere peale neli tuba, ühine köök, esik ja vannituba. Hoolekandeteenused on Sõmera kompleksi varasema müügiplaani määramata ajaks edasi lükanud ja tahab nüüd teha elementaarset remonti kokku kaheksas majas. Sõjapõgenikud saaksid kahes-kolmes majas endale püsimajutuse, kus saavad nii-öelda omal käel elada ja üüri maksta.

"Meil on sõlmitud sotsiaalkindlustusametiga üürileping nende hoonete kasutamiseks ja selle lepingu tuludest me remonttöid teostame. Me hetkel jagame neid hooneid võimaluste piires nii palju väiksemaks, et tekiksid korterilaadsed elamisüksused, kus iga inimene või iga pere saaks mõnusalt ja privaatselt olla ja normaalselt oma hügieenitoiminguid teha, magada ja ise endale süüa teha," rääkis Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Saaremaal elab praegu pisut üle 600 sõjapõgeniku, kellest omakorda veerand elavadki Sõmera kompleksis.

"Me oleme kokku leppinud sellises plaanis, et kohalik omavalitsus on valmis tagama sotsiaalteenused ja haridusteenused 150 sõjapõgenikule Sõmeral. Ülejäänus jääksid meil kasutusele manööverpinnana, ajutise majutusena. Ja see tähendab seda, et need inimesed, kes siia saabuvad, on lühiajaliselt," lausus sotsiaalkindlustusameti piirkonnajuht Kätlin Hanson.

"Need inimesed kes jäid pikemaajalisse majutusse, jäid valla hallata, ja teised on siis läbikäijad. Nad tuuakse küll siia, aga kuu-kahe jooksul üritatakse neile leida elamistingimused kuskil mandril ja lähevad siis sinna tagasi," ütles Saaremaa valla kriisinõunik Gunnar Havi.

Iga maja elementaarseks remondiks plaanib Hoolekandeteenused kulutada enam kui 60 000 eurot, mis tähendab ka seda, et pakutavad elupinnad varustatakse ka voodite, pliitide, külmkappidega.