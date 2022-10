Tartu loomade varjupaiga alale peavad ära mahtuma nii loomad kui ka ümberehitus

Kui tavapäraselt on Tartu loomade varjupaiga kassimajas umbes 70 kassi, siis praegu on neid koduootel üle 130.

"Trend on, et tuleb juurde. Inimesed panevad tähele, et külmad ilmad on tulemas ja näevad, et loomadel on vaja abi, et nad ei jääks külma kätte. Nüüd nad panevad praegu rohkem tähele, et nüüd kohe tuleb loom varjupaika toimetada," rääkis varjupaiga administraator Pilla Osborn.

Ka koeri on varjupaigas tavapärasest rohkem, üle 30. Neist on enamik ära toodud kodudest.

Sel aastal on Tartu varjupaigas olukord keerulisem, sest koos koertega peab alale ära mahtuma ka uue kontorihoone ehitus. Keskuse vana pääsla lammutati ning nüüd käib uue hoone ehitus. Varasem pääsla, endine Nõukogude armee sidekeskuse hoone mahutas korraga umbes kolm inimest. Tartu varjupaigas käib aastas aga umbes 7000 inimest.

"Me oleme annetatud rahade eest saanud loomade elu paremaks, aga enda arvelt siiamaani. See kontoriruum oli väga tibatillukene ja kontori eesruum täpselt samamoodi, kus inimesed ennast sisse kirjutavad, oli hästi hästi pisike," selgitas Osborn.

Uude hoonesse tuleb lisaks kontorile ka õppeklass ning eraldi ruumid veterinaaridele ja vabatahtlikele.

Remont läheb maksma üle pooleteise miljoni euro ning ehitus kestab juulikuuni.

Varjupaiga töötajate sõnul on ehitustööde ajal nii paljude loomadega tegelemine paras katsumus.

"Eks see remondikäik keeruline ole ja kõik see asi sellega seoses. Me jälgime loomasid ja asetame neid kohtadesse, kus on vaja. Ega me päris täpselt ei tea, mida iga päev ette toob, kus täpselt kaevatakse või mismoodi saab üldse pikalt organiseerida. Puure saame liigutada vabatahtlike abiga. Ja alati ootame uusi vabatahtlikke juurde," rääkis Osborn.