Uuring: USA vahevalimiste võtmeküsimuseks on riigi majanduse olukord

Viimaste küsitluste kohaselt on USA valijate jaoks kõige tähtsamaks küsimuseks riigi majanduslik olukord. Majandusega seotud probleemid on ameeriklaste jaoks tähtsamad, kui abordiõigus ja illegaalne sisseränne.

The New York Timesi ja Siena kolledži küsitlusest selgus, et vabariiklasi plaanib toetada 49 protsenti valijatest. Demokraatide toetus on 45 protsenti. Vabariiklaste toetus on kasvanud naissoost valijate hulgas.

44 protsenti valijatest väljendasid muret majanduse pärast ja leidsid, et see on valimistel kõige olulisem teema.

Küsimusele, "mis on teie arvates praegu kõige olulisem probleem?" vastas 44 protsenti küsitletutest, et kõige tähtsam on riigi majanduse käekäik. Ainult viis protsenti vastanutest leidis, et kõige tähtsam küsimus on abordiõigus. Veel viis protsenti valijatest leidis, et kõige tähtsam küsimus on immigratsioon, vahendas The Times.

USA tarbijahinnad tõusid septembris aastases võrdluses 8,2 protsenti. Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 6,6 protsenti võrreldes aastataguse ajaga, mis on viimase 40 aasta kõrgeim näitaja.

Vahevalimised toimuvad 8. novembril.

Vabariiklased on muutnud toidu, bensiini ja muude esmatarbekaupade kallinemise oma valimiskampaanias tähtsaimaks küsimuseks.