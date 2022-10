Sahharovi mõttevabaduse auhinna pälvis Ukraina rahvas

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kuulutas 2022. aasta Sahharovi auhinna võitja välja kolmapäeva pärastlõunal parlamendi täiskogu ees Strasbourgis. Võitja valisid parlamendi president ja fraktsioonide juhid.

"Selle auhinnaga tunnustame kõiki neid, kes võitlevad Ukraina lahingutes. Kõiki, kes on pidanud sõja eest põgenema. Kõiki, kes on kaotanud sissetungi tõttu mõne lähedase või sõbra. Kõiki, kes on valmis oma vaadete eest seisma. Ukrainlased on vaprad. Nad ei anna alla ja meie ka mitte!" ütles Metsola.

Sahharovi auhind antakse laureaatidele üle 14. detsembril Strasbourgis toimuval pidulikul tseremoonial.

1988. aastal loodud Sahharovi preemiaga tunnustatakse üksikisikuid ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisitimõtleja Andrei Sahharovi järgi. Preemiaga kaasneb 50 000 euro suurune auhinnaraha.