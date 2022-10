Taibukate Teaduskool Viljandis sai õppelabori

Andekatele õpilastele mõeldud Taibukate Teaduskooli asutas legendaarne Viljandi füüsikaõpetaja Lilian Tambek kaheksa aastat tagasi. Praegu jätkab tema tööd molekulaarbioloogia doktor Mari Järve.

Seni käidi koos renditud ruumides, kuid äsja avas teaduskool Jaksobsoni kooli ruumes päris oma õppelabori.

"Varustuse, aparatuuri ja seadmed saime Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja myInnerGo OÜ toetusena. Need on taaskasutuses, teadusaparatuur on leidnud uue elu hariduses," rääkis Järve.

Taibukate Teaduskooli õppelabor korraldab tänavu Viljandimaa koolidele bioloogiaalaseid praktilise töö tunde. Esimeste seas käisid geneetika ehk pärilikkusteadusega tutvumas Viljandi gümnaasiumi õpilased.

"Täna pidime eraldama rakke, enda rakke ja siis nendest DNA-d kätte saama," selgitas abiturient Tõnn Alas. "See annab lisateadmisi ja kindlasti aitab ka koolis mõne teemaga rohkem tutvuda," lisas ta.

"Pipeti kasutamine tundus hästi keeruline. Aga pärast oli juba täitsa lihtne, kui selgitati ära, kuidas ja mis," ütles abiturient Anete-Marleen Siimon, kes plaanib karjääri teaduses.

"Ma olen mõelnud selle peale küll. Ma hetkel pigem liigun sinnapoole," sõnas ta.

"See on kindlasti andekate õpilaste arendamiseks, aga samamoodi on see ikkagi ka huvi äratamiseks eriti nooremate õpilaste puhul. Me alustame viiendast klassist. Tema andekus ei pruugigi olla ju veel avaldunud ja kuidas ta üldse saab teada, et ka loodusained on põnevad," rääkis Mari Järve.

Edaspidi ootab Taibukate Teaduskool koolinoori oma õppelaborisse keemiat ja füüsikat õppima.