TVO: Olkiluoto kolmas reaktor hakkab täisvõimsusel tööle detsembri lõpus

Elektriettevõtte Teollisuuden Voima (TVO) teatas kolmapäeval, et Olkiluoto kolmas reaktor hakkab täisvõimsusel tööle detsembri lõpus. Kolmandas reaktoris avastati toiteveepumpade kahjustusi, mis lükkasid jaama käikuandmise paar nädalat edasi.

TVO veel uurib toiteveepumpade kahjustusi. Firma praeguse prognoosi kohaselt peaks reaktor regulaarselt täisvõimusel hakkama elektrit tootma 27. detsembril. Varem eeldas TVO, et regulaarne tootmine algab detsembri keskel, vahendas Yle.

TVO kommunikatsioonijuht Johanna Aho ütles, et avastatud kahjustused ei mõjuta jaama ohutust.

Kolmandas reaktoris toimuvad endiselt proovitööd, selle käigus avastati kahjustused.

Olkiluoto kolmandat reaktorit on ehitatud alates 2005. aastast. Algselt pidi see tööle hakkama aastal 2009, kuid tehnilised probleemid on põhjustanud palju hilinemisi. Testtootmine algas lõpuks käesoleval aastal.

Soome võrguoperaator on hoiatanud võimalike elektrivarustuse häirete eest saabuval talvel, kui uus reaktor plaanipäraselt tööle ei hakka.