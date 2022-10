Viljar Ots: tarbija ei kannata, kui konkurents Eesti raamatuturul püsib

Rahva Raamatu nõukogu liikme Viljar Otsa hinnangul kaupluseketi ost erakapitalifondi Baltcap poolt tarbijat negatiivselt ei mõjuta. Meie huvi on see, et konkurents Eesti raamatuturul püsiks, sõnas Ots.

Ots ütles, et Baltcap juhindus ostul soovist teha raamatuäri üle Baltikumi. "Baltcapi plaan, mida nad on meile avalikustanud, on see, et neil on huvi teha ülebaltilist raamatuäri. Lisaks Leedule vaatavad nad ringi ka Lätis. Baltcapile meeldis meie kaupluste kontseptsioon ja nad soovivad need teadmised viia edasi Balti riikidesse. Me saime hiljuti valmis uue veebipoe ja vähem kui kuu aja eest saime valmis audioäpi, kus on sees rohkem kui paarsada eestikeelset audioraamatut. See on see, mida Baltcap tahab eskaleerida baltiüleselt," rääkis Ots ERR-ile.

Ta rõhutas, et täpseid Baltcapi äriplaane ta ei tea, aga ostja on öelnud, et igas riigis jääb alles oma bränd. "Küll aga nad kasutavad knowhow'd, mis on kohalikel äridel," sõnas ta.

Praegune Rahva Raamatu juhtkond jätkab kaupluseketi eesotsas. "See oli ka Baltcapi huvi, sest neil endal pole liiga palju teadmisi raamatukaubandusest," ütles Ots.

Müügitehingu hind on Otsa sõnul konfidentsiaalne.

Ots on varem meedias rääkinud, et Rahva Raamatul on olnud keeruline suuremasse gruppi kuuluva Apollo ketiga kaubakeskuste pindade osas konkureerida. "Tavaliselt on kaupluste lepingud väga pikad, raamatupoodide omad on keskmiselt kümme aastat. Ehk et kui on lepingud juba ees, siis nagunii ei saa alustada läbirääkimisi enne, kui leping lõpeb. Suurtes keskustes on Apollol pikad lepingud hetkel ja me sinna ukse vahele nagunii ei pääseks. Aga nagu olen ka varem öelnud, siis Apollol on tugevam jõuõlg, sest neil on pakkuda keskustele palju rohkem brände ja poode ja sellepärast on nad läbirääkimistel eelisseisus," rääkis Ots.

Apollo eelisseis ei olnud aga otseselt Rahva Raamatu müügipõhjuseks, ütles Ots. "Meie müügipõhjus oli see, et oleme praktiliselt kõik ära teinud, mis Eesti turul on võimalik. Me alustasime 2004. aastal koos Gertti Kogermanniga, et arendada Eesti raamatukaubandust. Sel hetkel oli üks Apollo pood Viru tänaval, üks Rahva Raamatu pood Pärnu maanteel, millelt Hugo Boss oli aastal 2003 pool pinda ära võtnud, ja veel paar väikest poodi. Muu kaubandus arenes, aga raamatukaubandus seisis paigal. Meie soov oli seda muuta. Selle teetähiseks sai Viru keskusesse tehtud uue kontseptsiooniga raamatupood. Üsna pea tekkis meil visioon teha Euroopa parim raamatupood, aga sellel aastal saime isegi maailma parimaks," selgitas Ots.

Ots on maininud ka, et neil oli Baltcapiga juttu sellest, et fond ei müü kohe Rahva Raamatut Apollo omanikele Apollo Group OÜ-le. "Meie ei saa dikteerida, mis Baltcap teeb, meie müüme ja Baltcap ostab. Aga meil on olnud juttu sellest, et mis on Rahva Raamatu tulevik. Nemad ütlesid, et nad ei osta Rahva Raamatut selleks, et see kohe edasi müüa. Nende huvi on arendada baltikumiülest raamatuäri ja nad teevad seda viie-seitsme aasta perspektiiviga. Et see on nende soov ja mulle tundub, et see on nende siiras soov," lausus Ots.

"Meie huvi on see, et konkurents Eesti raamatuturul püsiks, et tarbija ei kannataks. Sellepärast me puudutasime seda teemat ka kõnelustel Baltcapiga," lisas ta.

Ots ei usu, et näiteks jaemüüja-poolses juurdehindluses saaks midagi kardinaalselt muutuda. "Tänu sellele, et konkurents on olemas täna," sõnas ta.

Baltikumi suurim erakapitalifond Baltcap teatas teisipäeval, et ostis Eesti juhtiva raamatumüüja Rahva Raamat. Tehing viiakse lõpule peale loa saamist konkurentsiametilt. Rahva Raamat on täiendus Baltcapi hiljutisele tehingule, millega omandati Leedu juhtiv kirjastus Alma Littera ja raamatupoekett Pegasas.

BaltCapi portfellis on muu hulgas ka ühistranspordi piletisüsteeme arendav Ridango, ülebaltiline piletimüügiplatvorm Piletilevi Grupp ja Krekenavose lihatööstusettevõtte.