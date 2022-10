Ministrid jõudsid kaitsealuste monumentide eemaldamises kokkuleppele

Eelnõu, mille järgi on võimalik kultuuriväärtusena kaitstud monumente hõlpsamini eemaldada, jõuab lähiajal valitsusse. Eelnõu on seisnud juba mõnda aega, sest justiitsminister ja kultuuriminister on olnud eelnõu osas eriarvamusel.

Justiitsministeeriumis koostatud eelnõu on seisnud kuu aega. Kultuuriminister Piret Hartman ütles, et tema jaoks oli eelnõus tähtis märkida ära muinuskaitseameti roll selliste punamonumentide eemaldamisel, mis on kultuuriväärtusena kaitse all.

"Milles me kokku leppisime ja mis oli ka meile kultuuriministeeriumis väga oluline, oli see, et kui me räägime kultuuriväärtuslikest monumentidest ja muinsuskaitse all olevatest objektidest, siis on ka muinsuskaitseamet nendesse protsessidesse kaasatud," lausus Hartman.

Näiteks kui omavalitsus tahab muinsuskaitseliselt objektilt võtta maha sümboli, siis annab hinnangu muinsuskaitseamet. Kui omavalitsus ja muinsuskaitseamet ei jõua kokkuleppele, siis langetab otsuse valitsuskomisjon.

"Leppisime kokku ka selles, et täiendame eelnõud selliselt, et kui niisugune vaidlus on ja komisjon otsustab mingi objekti kultuuriväärtuste nimekirjast välja võtta, siis valitsuskomisjoni otsus saab olema siduv kultuuriministrile," ütles Danilson-Järg.

Justiitsministri hinnangul peaksid nüüd vaidlusküsimused olema lahendatud ning muudatuste tegemine ei võta palju aega. Valitsus arutab eelnõu ilmselt järgmisel nädalal ja saadab siis riigikokku.

Eelnõu oli vaja selleks, et kui omavalitsus jätab punamonumendi maha võtmata, saab tegutseda riik.

"Natuke on siin ka Narva tanki kaasust, kus kohaliku omavalitsusega kokku ei lepitud ja oli vaja, et riigil oleksid omad hoovad, et siis tegutseda seal," ütles Hartman.

"Kui omavalitsus ise ei tegele nende monumentide eemaldamisega, siis sel juhul on võimalik riigil sekkuda nii valitsuskomisjoni näol kui ka justiitsministril järelevalvet teostades. Kui omavalitsus ise objekte ei eemalda, siis justiitsminister saab teha ettekirjutuse ja kui seda ei täideta, siis on võimalik minna ja see monument eemaldada," rääkis Danilson-Järg.

Ni kultuuriminister kui ka justiitsminister ütlesid, et punamonumentide eemaldamisega venitada ei saa.