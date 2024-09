Riigikogu ei kiirusta punamonumentide seadust uuesti vastu võtma

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Jaak Aab tunnistas, et niinimetatud punamonumentide eemaldamise seadus pole komisjoni jaoks esmatähtis olnud. "Asi on olnud selles, et ametnikud ei ole seda tööd jõudnud piisava kiirusega ära teha ja eks komisjonis on olnud aktuaalsemaid ja kiiremaid teemasid," sõnas Aab.

Samas on näiteks Sillamäe linnavõimud viidanud, et nad ei saa linna keskel asuvat punamonumenti eemaldada, kuna sellekohaseid seadusemuudatusi pole vastu võetud. Aabi hinnangul saaks monumendi eemaldada juba kehtiva seaduse alusel.

"Kui monument on avalikus ruumis kuskil linnas, siis minu esialgsel hinnangul ei takista seadus kohalikul omavalitsusel ka praegu seda teisaldada. Seda on paljud omavalitsused ju teinud viimaste aastate jooksul," sõnas Aab.

Eelmisel sügisel oli seaduse muutmata kujul vastuvõtmine riigikogus arutusel, kuid vastu seda ei võetud. Millal riigikogu seda taas menetlema hakkab, pole veel teada. "Seda on väga keeruline ennustada, oleneb ka komisjoni koormusest ja teistest teemadest, aga ma loodan väga, et hiljemalt oktoobris.

Justiitsministeerium on muudatused saatnud ja me ootame nende kohta selgitusi, nii et lähiajal komisjonis seda kindlasti arutame. Muudatused puudutavad teatud probleeme, mis olid seotud eraomandiga, et kuidas saab maha võtta teatud ehitise osad või sümbolid. President heitis ette, et see oli suhteliselt mitmeti tõlgendatav. Et seda tuleb täpsustada, aga erinevaid muudatusi on seal veel," sõnas Aab.

Justiitsministeeriumi teatel on selle aasta kevadel ja suvel olnud riigikogu majanduskomisjoni ametnike, justiitsministeeriumi ja kultuuriministeeriumi ametnike vahel kirjavahetus, kus riigikogu küsis eelnõule põhjalikumaid selgitusi. "Kultuuriministeerium esitas selgitused otse riigikogu majanduskomisjonile. Justiitsministeerium kavatseb selle teemaga edasi tegeleda pärast riigieelarve läbirääkimiste lõppu," ütles justiitsministeeriumi avalike suhete juht Maia-Elisa Tullik.

Riigikogu võttis ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse vastu eelmise aasta 15. veebruaril. President jättis selle välja kuulutamata, põhjendades, et seaduse muudatused on ebamäärased ja põhiseadusega vastuolus.