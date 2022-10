Maksuamet hakkab platvormihalduritelt nõudma infot tulude kohta

Tallinn City Apartments rendib välja 75 korterit Tallinna vanalinnas. Praegu, mil Soomes on käimas koolivaheaeg, on ettevõtte vastuvõtulauas tihe sebimine, sest enamik korteritest on välja renditud.

Ettevõtte omanik alustas rendiäri kümme aastat tagasi oma korterist, kui avastas värskelt tegutsema asunud Airbnb platvormi. Praegu tulebki pea kogu ettevõtte käive Airbnb, booking.com-i ja teiste platvormide vahendusel.

Erinevalt paljudest teistest majutuse väljaüürijatest deklareerivad nad ka oma tulu. Ettevõtte käive on umbes kaks miljonit eurot, eelmisel kuul tasusid nad riigile tulumaksu 50 000 eurot.

"Hetkel on see jäetud küll kasutajate enda kohustuseks ja südametunnistuse peale. Kindlasti on neid, kel jäävad maksud maksmata teadmatusest, kuid ka neid, kel jäävad maksud maksmata teadlikult," märkis Tallinn City Apartments omanik Mihkel Randrüüt.

Randrüüt on rahul, et turgu seaduse abil korrastatakse, sest praegu on konkurentsieelis maksude mittemaksjatel.

"Ühest küljest see annab kõigile võrdsed võimalused turul, ei ole osa inimesi, kelle jaoks on maksude mittemaksmine eeliseks. Teiselt poolt, need, kes korralikult juba makse maksavad, nende elu muutub lihtsamaks, sest nad ei pea tegelema nõnda palju deklareerimise ja bürokraatliku poolega," ütles Randrüüt.

Takso- ja toidukulleri teenust vahendav Bolt ei olnud valmis "Aktuaalsele kaamerale" intervjuud andma, sest nende läbirääkimised maksuametiga on veel pooleli. Nende konkurent Wolt aga väidab, et nende jaoks ei muutu eurodirektiivi vastuvõtmisel midagi, sest nad on kogu oma tegevuse raporteerinud maksuametis algusest peale ehk juba üle kuue aasta.

Wolti platvormil töötab Eestis umbes 2000 kullerit ja mullu maksis ettevõte nende pealt üle 3,5 miljoni euro tööjõumakse.

"Meie kulleritest on umbes 50 protsenti tööl töövõtulepinguga ja nende puhul me maksame nende pealt ka kõik tööjõumaksud. Need kullerid, kes töötavad meil kas ettevõtluskontoga või mõne teise juriidilise kehaga, nende puhul on maksumaksmise kohustus neil, aga me raporteerime kõik need müügid maksuametis," lausus Wolti Baltikumi haru juht Liis Ristal.

Maksuamet tõdes, et platvormide tegevus on maksunduses seni veel hall ala. On platvorme, nagu Wolt, kes deklareerivad ise kõik tehingud, kuid enamik maksuraha jääb riigil praegu platvormidelt siiski saamata.

"Statistika järgi on meil teada, et 2021. aastal liikus seda raha suurusjärgus 13,5 miljonit ja saame öelda seda, et see on kasvutrendis, sest aasta varem oli see umbes kaks miljonit väiksem. Meil on teadmine, et deklareeritakse üldse ligikaudu üks viiendik tuludest. Ehk päris suur osa jääb deklareerimata ja ka maksud sealt pealt saamata," lausus maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse teenusejuht Annika Oja.

Seaduse jõustudes peavad kõik platvormihaldurid hakkama töötajate tulusid deklareerima ning selle eest ka vastutama, et sealtkaudu töötajatel maksud makstud oleksid. Inimestel, kes platvormide kaudu raha teenivad, soovitab maksuamet end aga maksuseadustega kurssi viia, sest kohustus makse tasuda lasub kõigil.