Sunakil on Briti konservatiivide juhiks pürgimiseks allkirjad koos

Suurbritannia endine rahandusminister Rishi Sunak on saanud konservatiivide esimeheks pürgimiseks vajalikud 100 toetusallkirja, kuid ta ei ole ise veel kandideerimist kinnitanud.

Kandideerimiseks on vaja esmaspäevaks 100 konservatiivide parlamendisaadiku toetust. BBC andmeil on Sunakil juba üle 100 toetusallkirja, samas ei ole ta ise veel kindla sõnaga teatanud, et kandideerib uuesti esimeheks.

Sunaki toetajate kinnitusel on tal vajalik saja konservatiivi toetus olemas.

Endine peaminister Boris Johnson, kes viibis Dominikaani vabariigis puhkusel, katkestas reisi ning saabus tagasi kodumaale. Ka tema ei ole veel kindla sõnaga öelnud, kas kandideerib esimeheks, kuid allikate sõnul on ta saanud kokku 100 toetusallkirja.

Johnsonil on konservatiivide hulgas palju toetajaid, kes leiavad, et tema tagasiastumine oli ebaõiglane.

Esimesena kandideerimisest teatanud Penny Mordaunt on seni kogunud 21 toetajat.

Tooridel on parlamendis 357 kohta. Kokku on Briti parlamendis 650 kohta.

Suurbritannia praegune peaminister Liz Truss astus tagasi neljapäeval.