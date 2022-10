Opositsioon võttis uue peaministri Briti parlamendis vastu kriitikaga

Eeskätt pälvis peaminister kriitikat siseminister Suella Bravermani ametisse nimetamise pärast. Braverman oli siseminister ka eelmise peaministri Liz Trussi lühikese ametiaja alguses, kuid vallandati, sest kasutas tööasjadeks isiklikku elektronpostkasti.

Sunaki sõnul on Braverman oma viga avalikult tunnistanud, mistõttu on ta teretulnud tagasi valitsusse.

"Lubage mul öelda, härra eesistuja, millele siseminister keskendub. Ta keskendub kuritegevuse mahasurumisele, meie piiride kaitsmisele, kui opositsioonipartei on olnud pehme kuritegevuse suhtes ja pooldanud piiramatut sisserännet," rääkis Sunak.

Opositsioonilise Tööpartei juht Keir Starmer tuletas meelde, et toetus konservatiividele on kõigi aegade madalam ning eeskätt sellest on tingitud ka kiired peaministrivahetused. Starmeri sõnul ei aita sellises olukorras millestki vähemast, kui uutest parlamendivalimistest.

"Seetõttu lõi Sunakit ainsal korral, kui ta parteisisestel valimistel kandideeris, endine peaminister, kes ise kaotas salatile. Miks siis ei pane ta partei üldist populaarsust proovile? Las tööinimesed ütlevad oma sõna üldvalimistel, mis välja kuulutatakse," kommenteeris Starmer.

Sunaki sõnul on valitsevatel konservatiividel valimistel saadud kehtiv mandaat ning erakorraliste valimiste korraldamiseks pole mingit põhjust.

"Mandaat, mis ütleb, et me tahame tugevamat tervishoiusüsteemi, paremaid koole, turvalisemaid tänavaid, kontrolli oma piiride üle ja elatustaseme tõstmist. See on see mandaat, mida mina ja see valitsus brittide heaks täidame," vastas Sunak.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Sunakit ametisseastumise puhul ei õnnitlenud, sest Ühendkuningriiki peetakse ebasõbralikuks riigiks, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.