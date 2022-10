Rishi Sunakist saab järgmine Briti peaminister

Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson teatas, et ei kandideeri tooride juhiks. Samuti teatas loobumisest Penny Mordaunt. Suurbritannia järgmiseks peaministriks saab seega ainsana tooride juhiks kandideeriv Rishi Sunak.

Penny Mordaunt teatas esmaspäeva pärastlõunal, et loobub samuti kandideerimast Briti konservatiivide juhiks, vahendas BBC. Varem teatas kandideerimisest loobumisest endine Briti peaminister ja tooride juht Boris Johnson.

Kuna ainsana esitati õigeks ajaks tooride juhi kandidaadiks Rishi Sunak, siis saab temast automaatselt ka erakonna juht. Sunak kui Briti tooride juht esitatakse ka järgmiseks Suurbritannia peaministriks.

Sunak on varem olnud Briti rahandusminister.

Juhul kui Sunak kinnitatakse Ühendkuningriigi peaministriks, siis saab temast esimene Aasia päritolu inimene sellel positsioonil. Sunaki vanemad on pärit Indiast.

BBC hinnangul kinnitatakse Sunak Briti peaministriks ametlikult teisipäeval.

42-aastane Rishi Sunak on üks jõukamaid Briti poliitikuid ning ta töötas enne poliitikasse suundumist investeerimisettevõttes Goldman Sachs analüütikuna.

Nädalavahetusel püüdsid Johnson ja Mordaunt leida samuti toetust

Boris Johnson pöördus nädalavahetusel Sunaki ja Penny Mordaunti poole, proovides nendega kokkuleppele jõuda. Mõlemad lükkasid Johnsoni ettepaneku tagasi.

Johnsoni sõnul oli tal 102 tooride parlamendisaadiku toetus. Avalikult toetas teda aga 56 saadikut. Sunakit toetab 146 parlamendisaadikut, Penny Mordaunti toetas esmaspäeva hommikuse info kohaselt 25 saadikut, vahendas The Times.

"Kui ma oleksin kandideerinud, siis ma oleksin võinud sel nädalal olla tagasi Downing Streetil. Viimaste päevade jooksul olen jõudnud järeldusele, et see poleks õige käik. Ei saa tõhusalt riiki juhtida, kui parlamendis pole ühtset erakonda," teatas Johnson.

"Pöördusin nii Rishi kui Penny poole. Lootsin, et saame riiklike huvide tõttu jõuda kokkuleppele. Me pole kahjuks töötanud välja viisi, kuidas seda teha," lisas Johnson.

Johnsoni sõnul võib ta millalgi naasta suurde poliitikasse. "Usun, et mul on palju pakkuda, kuid kardan, et praegu pole lihtsalt õige aeg," ütles Johnson.

Mõned Johnsoni poolehoidjad teatasid, et hakkavad nüüd toetama Sunakit.

"Päev on poliitikas pikk aeg. Tänase päeva valguses on selge, et peame pöörduma Rishi Sunaki poole," ütles Suurbritannia võrdõiguslikkuse minister Nadhim Zahawi.

Sunak avaldas lootust, et Johnson jätkab poliitikas.

Boris Johnson Autor/allikas: SCANPIX/AP/Gareth Fuller

"Boris Johnson tõi Brexiti. Tema ajal võeti kasutusele vaktsiinid. Seejärel seisis ta vastu Putini barbaarsele sõjale. Oleme talle selle eest alati tänulikud," teatas Sunak.

Penny Mordaunt teatas vaid veidi enne tooride juhiks kandideerimise tähtaega, et ei kandideeri siiski Briti konservatiivide juhiks.