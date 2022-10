Subway sulgeb oma Eesti restoranid

Subtasticu tegevjuht Ats Raigla ütles Delfi Ärilehele, et ehkki ettevõtte käibe- ja efektiivsusnäitajad on viimastel aastatel olnud kenas kasvus, on frantsiisiandja otsustanud nende asukohad sulgeda.

"Tagamaad on laiemas aspektis, kus oluline lüli ärimudelist ehk frantsiisiandja, kelle huvi peaks olema tagada kohalike partnerite võimalikult efektiivne ja elujõuline ärimudel, on vastupidiselt asunud piirama ja takistama nende eesmärkide saavutamist," sõnas Raigla.

Praegu on suletud ainult Viimsi Subway, ülejäänud restoranid sulgetakse ilmselt novembri lõpuks.