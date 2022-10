Tartu kultuuritöötajad ähvardavad palgatõusu nimel streikida

Tuleval aastal kerkib riiklik kultuuritöötajate miinimumpalk 200 euro võtta 1600 euroni. Näiteks Tartu linnaajaloo muuseumite töötajate keskmine palk on praegu aga napilt üle 1000 euro, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tartu linnaajaloo muuseumite töötajate usaldusisik Ants Siim rääkis ajalehele, et suve alguses saatsid nad Tartu linnale kirja, et soovivad alustada kollektiivlepingu läbirääkimistega, kuid vastust pole saanud.

"Kui riigile kuuluvas muuseumis töötaja saab uuest aastast kätte vähemalt 1600 eurot, siis meile pole mingit kindlat palgatõusu välja lubatud," rääkis Siim.

Sel nädalal esitasidki nelja Tartu kultuuriasutuse töötajad ühispöördumise, mis selgelt ütleb, et kui nende panust väärtustama ei asuta, hakkavad nad streikima.

Siimu sõnutsi on neid inimesi umbes 150, kes streigiga liituksid.

Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu ametiühingu esindaja Ädu Neemre kinnitas, et Tartu kultuuritöötajatel on valmidus streikimiseks olemas, kui linn neile mõistlike tingimustega vastu ei tule.

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski (SDE) ütles, et ta on teinud ettepaneku tuleva aasta eelarvesse saada kohalikele kultuuritöötajatele keskmisest kiirem palgatõus. Kaplinski loodab, et see jätab streigi ära.

Kultuuritöötajad ise leiavad, et palk peaks kerkima vähemalt 300 euro võrra.