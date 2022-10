Enam kui 100 paigas tähistati rahvamaja päeva

Rahvamaja päeva, mis kandis pealkirja "Kultuur, haridus, kogukond", peeti 118 paigas üle Eesti. Haapsalu kultuurikeskuses sai näiteks kuulata avalikku loengut rohelisest linnaruumist.

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et rahvamajadel on oluline roll.

"Et inimesel igas omavalitsuses, kohas oleks ikkagi võimalus saada osa nii vahendatud kultuurist kui ka harrastada," sõnas ta.

Haapsalu kultuurikeskuses asub ka Lääne maakonna keskraamatukogu, kus peeti lisaks raamatukogupäevi, mille ajal oli rida kohtumisi kirjanikega ning külalistele mõeldud õnneloos.

Raamatukogud ei ole ainult kohad, kus käia kirjandust laenutamas.

"Mina oma pika staaži jooksul ütlen, et me tunnetame ka seda, et raamatukokku tulevad inimesed lihtsalt niisama, kui nad tahavad tulla mingisuguseid tegevusi tegema, midagi otsima, aga ka lihtsalt olema raamatukogus," selgitas Lääne maakonna keskraamatukogu direktor Ilme Sepp.

Rahvamaja päeval sai maitsta ka harrastuskultuuri vilju – Haapsalu kultuurikeskuses tutvustas oma aastanäitust Haapsalu fotoklubi.

"Põhiliselt on meil kolm teemat: loodus, Matsalu filmifestivali teema, mis on igal aastal erinev, ja on varia, kus on nii inimesed kui ka muud," selgitas Haapsalu Fotoklubi juhatuse liige Andi Veskioja.

Järgmisel aastal tahab Eesti Rahvamajade Ühing sündmuse mastaapi laiendada ja korraldada päeva asemel rahvamaja nädala.