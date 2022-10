Sunak teatas Briti peaministriks pürgimisest

"Ühendkuningriik on suurepärane maa, kuid me seisame silmitsi tõsise majanduskriisiga. Seetõttu kandideerin ma Konservatiivse partei juhiks ja teie järgmiseks peaministriks," teatas Sunak ühismeedia vahendusel.

Sunak jäi konservatiivide sisevalimistel septembris Trussile alla, kui otsiti uut juhti pärast peaminister Boris Johnsoni tagasiastumist.

Juba enne oma kandideerimisotsuse avalikustamist oli Sunak kogunud suurima osa Konservatiivse partei parlamendisaadikute toetusest, jättes kaugele maha endise kaitseministri Penny Mordaunti ja Johnsoni, kes väidetavalt üritab samuti uuesti võimule tõusta.

Briti rahvusringhääling BBC teatas pühapäeva ennelõunal, et Sunakit toetab 129 konservatiivist parlamendisaadikut, üle-eelmist peaministrit Johnsonit pooldab 53 ja Penny Mordaunti 23 alamkoja liiget.

Sunak lahkus juulis Johnsoni juhitud valitsusest, suurendades sellega veelgi peaministri suhtes kasvanud survet, mis viis lõpuks tema taandumiseni.

"Valitsuses, mida ma hakkaksin juhtima oleks igal tasemel autus, professionaalsus ja vastutus ning ma töötaksin päevast päeva, et töö tehtud saaks," lubas Sunak. "Ma palun teilt võimalust aidata meie probleemid lahendada," kirjutas ta pühapäeval.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That's why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK