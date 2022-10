Suure Munamäe kuusik on kooreüraski tõttu kiiresti hukkumas

Suur Munamägi on eestlaste uhkus, mis pakub imelisi vaateid ka sombuse ilmaga. Seda ilu rikub aga kooreürask, kes rikub ja langetab sealset metsa.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma ütles, et Suure Munamäe kuusik on kiiresti hukkumas.

"Tegemist on küpse, oma bioloogilise eluringi lõpufaasi jõudva kuusikuga soojal mullal, päikesele eksponeeritud, nii et see on selline ahvatlev saak üraskitele. Nii et praegu need kuused on üsna kiiresti hukkumas üraskikahjustuste tulemusel. See on selline protsess, millesse me eriti enam sekkuda või mille vastu meil midagi enam teha ei õnnestu," selgitas Viilma.

Eesti Maaülikooli metsateadlase Ivar Sibula sõnul on kõige valem tegevus raiuda kuivanud kuused maha.

"Nendel kuivand puudel on kuusekooreüraski vaenlased ehk need putukad, kes metsale on kasulikud, oma elupaigad leidnud. Ja kui me need kuivanud kuused nüüd metsast välja viime, siis me vähendame nende putukate arvukust veelgi ja see annab veelgi võimaluse sellel kuusekooreüraskil rohkem kahjustada meie kuusikuid," rääkis Sibul.

Viilma sõnul otsustatakse lähinädalatel, kuidas sealset puistut toetada, kui see hakkab uuenema.

"Me räägime näiteks puude koristamisest, et millises mahus ja kuidas me neid lamatüvesid ja surnud puitu sealt ära viime ja kas me saame kuidagi kaasa aidata sellele loodusliku uuenduse tekkele, võib-olla kasutada mingeid aktiivseid hooldusvõtteid ja nii edasi," rääkis Viilma.

Tulevikku vaadates on Sibula sõnul üheks probleemi lahenduseks rajada rohkem segametsasid.

"See annab võimaluse ka teisele metsaelustikule võimalusi, elupaiku ja teatavasti kuusekooreüraskil on ka rida vaenlasi ja need vaenlased, olgu need siis röövtoidulised putukad või ka siisparasitoidid, alati suruvad looduses kuusekooreüraski arvukuse alla ja hoiavad selle tasakaalus," rääkis Sibul.