WSJ: Serbia on sõja tõttu saanud enim Vene kapitali ja oskustööjõudu

Mitmed Vene ettevõtted ja oskustöölised on pagenud Venemaalt Serbiasse. Hinnanguliselt on Serbiasse saabunud 50 000 kuni 100 000 Vene kodanikku.

Ühe hinnangu kohaselt on Venemaalt alates 23. veebruarist lahkunud miljon Vene kodanikku, kes tihti on võtnud ühes endaga oma äritegevuse.

Väljavool riigist kiirenes peale mobilisatsiooni väljakuulutamist Venemaal.

Kuigi alguses põgenesid paljud inimesed Venemaalt Türki, Dubaisse ning Gruusiasse, siis on neist omakorda mitmed suundunud edasi Serbiasse.

Serbia on võtnud eesmärgiks liituda Euroopa Liiduga ning riigis asuvad ettevõtted võivad Euroopa Liidus kaubelda tariifivabalt, vahendas The Wall Street Journal.

Kuna Euroopa Liit on katkestamas oma majandussidemeid Venemaaga, siis on just Serbia muutunud Vene emigrantide sihtkohaks. Eriti suures koguses on Serbiasse läinud Vene IT-sektori töötajaid.

Samuti on paljud inimesed suundunud Serbiasse, et põgeneda Vene režiimi eest.

Serbia valitsuse andmete kohaselt on riiki saabunud kümned tuhanded Vene insenerid, programmeerijad, ettevõtjad, kunstnikud ja teadlased.

Samuti on riigis oma harukontori avanud ligi 700 Vene päritolu ettevõtet ning 1500 Vene kodanikku on alates veebruarist avanud riigis täiesti uue äri.

Venemaa on olnud ajalooliselt Serbia liitlane ning kahel riigil on lähedased suhted.

Kuigi Serbia valitsus mõistis hukka Venemaa invasiooni Ukrainasse, siis ei ole riik kehtestanud sanktsioone Venemaa suhtes nõnda nagu Euroopa Liit, Ühendkuningriik, USA ja teised riigid on teinud.

Serbia ja Venemaa vahel on praegu veel võimalik viisavabalt reisida.

Serbia siseministeerium ei vastanud The Wall Street Journali päringule, milles paluti täpsustada kui palju Vene kodanikke on riiki alates veebruarist saabunud.

Hinnanguliselt on Serbiasse saabunud Vene kodanikke 50 000 kuni 100 000.

Vene opositsioonilise väljaande Meduza teatel on Kasahstani, Gruusiasse ja Soome suundunud 98 000, 53 000 ja 43 000 Vene kodanikku.

Freedom House demokraatiaindeksi järgi on Serbia osaliselt vaba ühiskond. Sama indeksi kohaselt on Venemaa selgelt mittevaba ühiskond.

Serbia asub Balkani poolsaarel Lõuna-Euroopas ning riigis elab CIA Factbooki hinnangul ligikaudu seitse miljonit inimest.